En diálogo con Socios del Espectáculo, fue consultado sobre las claves para mantener la llama encendida después de quince años en pareja con Nancy Duplaá y se evaluaba la posibilidad del poliamor: “En la cabeza, en la fantasía, en el juego, puede ser algo fácil para nosotros, para nuestra generación, pero no tanto la concreción…”.

“Somos grandes…y por otra parte, el cuerpo no da para tanto. No es que responde al pique”, confesó entre risas mientras señalaba las canas de su pelo. Luego redobló la apuesta sobre la alternativa de “probar experiencias” para alimentar la pasión: “A veces tengo miedo de romperme el menisco, joderme el codo. Hacemos salto del tigre, araña”. Como parte de la humorada, contó que eligieron un ropero especialmente para los momentos íntimos: “Pusimos un placard que es… pasa que abajo hay que poner algo mullido porque sino ahí viene el tema del kinesiólogo, traumatólogo y no da”.





“Vamos a contar un montón de trucos que tenemos, que seguro van a ser muy útiles”, cerró divertido. En enero el actor ya había contado algunas infidencias de su noviazgo con la actriz, cuando estuvo invitado en el ciclo No es tan tarde (Telefe). “Yo soy un hombre celoso. Las escenas de celos las originamos siempre a medias”, reconoció el también productor televisivo.

“Si hubo una peor escena de celos, y que la cosa haya reventado por una expresión de ella, fue posterior a una fiesta de Telefe…”, reveló sobre una pelea que quedó sellada en su memoria. “Hubo una fiesta que fue un 10 de diciembre del año 2015. Fue una situación que escaló feo, en el sentido de una discusión. Puede llegar a tener que ver una escena de celos. No puedo contar más porque me avergüenzo de esos momentos”.