El arraigo de la tradición de las pickups en el mercado argentino es, hoy más que nunca, el motor de la industria automotriz. A la diversidad y calidad de los modelos fabricados localmente se combina con el desembarco de las últimas generaciones desarrolladas por las marcas, nuevas versiones y ediciones especiales. Y este 2022 no será la excepción, por el contrario, se presenta como un año que abarca importantes novedades en este sector.

La producción nacional de la Nissan Frontier y la Renault Alaskan en Santa Isabel (Córdoba), de la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, en las respectivas plantas de Pacheco (Buenos Aires), y de la Toyota Hilux en Zárate (Buenos Aires) son los bastiones de una categoría que no para de crecer: se lleva más del 15% del total de las ventas en Argentina. Y además tres modelos, Hilux, Amarok y Ranger, aparecen en el Top 8 de ventas de febrero.

Pero las novedades también llegarán de la mano de otras marcas y completarán el calendario de lanzamientos más atractivo en el contexto de un alicaído mercado local.

Nissan Frontier

Nissan ya inició la producción de la renovada pickup Frontier que abastecerá al mercado local y se lanzará oficialmente en los próximos días.

Esta nueva generación da continuidad al proyecto iniciado en Córdoba en 2015, con una inversión inicial de 600 millones de dólares, que derivó en el lanzamiento de la Frontier nacional en 2018. Luego de cuatro años, y con una inversión adicional de 130 millones de dólares, este nuevo modelo se rediseñó por completo, incorpora más tecnología y sube la apuesta en materia de calidad de construcción, según anuncia la marca. La nueva Frontier, además de abastecer al mercado local. se exportará a Brasil, Chile y Colombia.



La nueva Frontier se producirá en Córdoba para la región.

En cuanto a estética, los principales cambios de la nueva Frontier aparecen en la parte delantera: con paragolpes, parrilla y ópticas totalmente rediseñados. También luce modificaciones en el paragolpes trasero, las llantas y la barra de la caja. El interior agrega una pantalla multimedia de ocho pulgadas y un display de siete pulgadas en el tablero de instrumentos, entre otras novedades tecnológicas.

Por el lado de la mecánica, aunque aún no hubo anuncio oficial, se espera que mantenga los motores 2.3 turbodiésel (160 cv y 402 Nm) y 2.3 biturbo (190 cv y 450 Nm), con opción de caja manual de seis marchas o automática de siete. Por supuesto, habrá versiones con tracción simple o 4×4.

Peugeot Landtrek

La incorporación de una pickup de Peugeot al mercado argentino será un hito en este 2022. Este modelo desarrollado junto al gigante chino Changan, y que ya se produce en aquel país, se espera para el segundo semestre del año.

Al país llegaría importada desde la región (sería Uruguay), con una motorización 2.0 turbodiésel de 181 CV y 400 Nm. Estará asociada con una caja automática de seis velocidades y ofrecerá variantes de tracción simple o doble.



Peugeot Landtrek

Con imagen robusta, mantiene el ADN de Peugeot y promete un diferencial en materia de confort de marcha. Apuntaría a competir con las versiones más lujosas de la categoría ante la demanda de las pickups como vehículos familiares. Complementará su confort con un amplio paquete tecnológico que incluye sistemas de asistencia a la conducción.

Además, las medidas de su caja de carga, que tiene 1.630 mm de largo, 1.638 milímetros de ancho y un alto de 500 mm, la colocan como la más grande del segmento.

Chevrolet S10 Z71 y Montana

Durante abril comienza a venderse esta versión especial y tope de gama de la pickup S10, con un aspecto más aventurero y radical, que ya tuvo su avant premiere en Expoagro.

Estéticamente se diferencia del resto de la gama por las exclusivas barras de San Antonio y los estribos en formato tubular, además de las luces LED, las molduras “flotantes” en los guardabarros y una parrilla muy particular, totalmente oscura con el nombre “Chevrolet” y el emblema Z71. Estos elementos, junto a las ruedas con llantas de aluminio de 18” con neumáticos de uso mixto “All Terrain”, ayudan a reforzar la identidad de la S10 Z71.



La Chevrolet S10 Z71 se suma a la gama de la tradicional pickup.

La Z71 está equipada con chasis, suspensión y mecánica reforzadas, lo que significa que varios componentes fueron diseñados con materiales especiales para soportar un uso más severo.

Esta versión equipa el reconocido turbodiésel 2.8 de 200 CV y 500 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis marchas y ofrece tracción 4×4. Dispone de un selector electrónico para activar tanto el modo 4×4 como la tracción reducida y ofrece control de descenso de pendientes.



La Z71, con turbodiésel 2.8 de 200 CV. Foto Maxi Failla

Sin embargo, el lanzamiento más importante en el corto plazo de la marca del Moño será su pickup compacta denominada Montana, que competirá contra la Ford Maverick, Fiat Toro, Renault Duster Oroch y luego la Volkswagen Tarok.

La Montana, según ya anunció oficialmente la automotriz, se fabricará en Brasil, desde donde llegará a la Argentina. Se espera su lanzamiento regional para 2022, aunque su desembarco tal vez comience en 2023.

Toyota Hilux GR Sport

Tras haberse lanzado en otros mercados del mundo, Toyota acaba de presentar en la Argentina la pickup Hilux GR Sport, que también se fabricará en la planta de Zárate.

La renovada Hilux GR Sport se distingue por la nueva parrilla y otros detalles únicos en color negro en los laterales, y por la incorporación de llantas de 17 pulgadas con nuevo diseño.



Toyota Hilux GR-S 2022

Desarrollada por la división deportiva de la automotriz japonesa a partir de su experiencia en el Rally Dakar, la GR Sport está equipada con el probado motor diésel de 2.8 litros con turbocompresor de geometría variable (TGV) intercooler que ahora entrega una potencia máxima de 224 CV (antes era de 204 CV).



Toyota Hilux GR-S 2022

Se acopla con una caja automática de 6 marchas con accionamiento secuencial y levas al volante. La mecánica se combina con el sistema de tracción 4×2, 4×4 y 4×4 reducida, con accionamiento electrónico, desconexión automática de diferencial, y control de tracción activo.

Renault Duster Oroch

Al igual que el recientemente renovado SUV Duster, este utilitario recibirá un rediseño completo. Según trascendió, esta actualización estética también estará acompañada por nuevos motores y mayor equipamiento. Aunque se confirmó oficialmente, se estima que llegará con el novedoso impulsor naftero Tce de 1.3 litros con turbo y 155 CV. Esto podría marcar el final del motor naftero 2.0 litros aspirado de 143 CV. Para las variantes más accesibles, por su parte, estaría disponible el impulsor naftero 1.6 litros de 115 CV.

Con la nueva Oroch que se espera para mediados de año, Renault buscaría separar la identidad del modelo del popular SUV y la Duster Oroch podría dejar atrás su denominación para llamarse simplemente Oroch.

RAM Rebel

La 1500 Rebel llegará a mediados de año para ampliar la gama de la pickup full size en Argentina. Mostrada durante el verano en la costa y también en Expoagro, esta variante es la primera versión de la generación de la RAM en formato MildHybrid.



La nueva RAM Rebel en Cariló.

Su conjunto mecánico está compuesto por un impulsor V8 Hemi de 5.7 litros que alcanza los 395 CV y 556 Nm de torque, combinado con caja automática de ocho velocidades y tracción 4×4 con reductora. Todo esto está combinado con un pequeño impulsor eléctrico adicional. Este funciona como apoyo para alimentar a los componentes eléctricos de la camioneta, y también al momento de ponerse en movimiento, lo que optimiza el consumo en esa instancia clave.

Ford Ranger FX4 y generación 2023

Posiblemente la versión FX4, lanzada en Expoagro y ya disponible para la venta, sea uno de los últimos cartuchos de actual generación de la pickup que se produce en General Pacheco. La planta local de Ford de hecho ya está desarrollando una transformación importante para el inicio de producción del modelo 2023 de la Ranger, de reciente lanzamiento mundial.



La nueva versión FX4.

Basada en la XLT 4×4 AT, la FX4 suma diferentes atributos para redondear una estética diferente. En cuanto a su motorización, está equipada con el Puma 3.2L que ofrece 200 CV y 470 Nm de torque, asociado a una caja secuencial automática de 6 velocidades. A su vez, cuenta con caja de transferencia 4×4 que permite al conductor cambiar la tracción sin necesidad de detener el vehículo por medio del comando electrónico “shift on the fly”.

La gran diferencia con respecto a la XLT es su diseño exterior con el “paquete off-road”. Para ello, incorpora llantas de 18” totalmente negras, faros delanteros y luces diurnas con tecnología LED, neumáticos all-terrain, parrilla exclusiva en negra, espejos exteriores, manijas de las puertas, portón y paragolpes trasero, también en negro, barra San Antonio tubular negra en la caja de carga, guardabarros y estribos laterales off-road y calcos exteriores FX4.



Ford Ranger 2023

Por su parte, la nueva Ford Ranger saldrá a la venta durante 2022 en algunos mercados, entre ellos Estados Unidos, y en 2023 comenzará a fabricarse en la Argentina para lanzarse en el país y en toda la región. Recientemente acaban de confirmarse los motores que tendrá la nueva gama.

Turbodiésel 2.0 litros de 150 caballos, con caja manual o automática de seis marchas.

Bi-turbodiésel 2.0 litros de 170 caballos, con caja automática de diez velocidades.

Turbodiésel 3.0 litros V6 de 250 caballos, con caja automática de diez velocidades.

​Naftero 2.3 litros con turbo de 210 caballos, con caja automática de diez marchas.

Great Wall Poer

Para el segundo semestre del año está prevista la llegada de esta nueva pickup china al mercado argentino. Con capacidad de carga de 1 tonelada, la Poer ofrece generosas dimensiones y un gran espacio interior.Está impulsada por un motor 2.0 turbo de 162 CV y 399 Nm de torque, que se asocia a una transmisión automática de ocho relaciones y tracción 4×4.



Great Wall Poer.

Volkswagen Amarok 2023

La nueva generación de la pickup de Volkswagen competirá directamente contra la Ford Ranger 2023. Caído el proyecto junto a Ford para producirla en el país, se producirá en Sudáfrica y desde allí llegará a distintas partes del mundo. Su arribo a la Argentina es impreciso, porque aquí continuará fabricándose la versión actual hasta que luego en la planta comience a producirse la pickup compacta denominada Tarok.

La automotriz ya empezó a mostrar y a informar sobre el nuevo modelo que se lanzará a fines de 2022 en otras partes del mundo. Además de una renovación estética extrema, las novedades abarcan la inclusión de sistemas de asistencia a la conducción y múltiples funciones para potenciar el confort.



Volkswagen Amarok 2023.

Por el lado de su mecánica, la nueva Volkswagen Amarok volverá a contar con un motor V6 TDI, pero no informaron cuánta potencia tendrá.



Volkswagen Tarok.

Por su parte la Tarok reemplazaría a partir de 2025 a la Amarok como modelo de producción local en General Pacheco, aunque competirá en la categoría inferior contra la Ford Maverick, Fiat Toro y Renault Duster Oroch. Se especula que podría tener el motor 1.4 naftero turbo del Taos, y el 2.0 turbodiésel de la Amarok.