Argentina posee una de las cinco comunidades irlandesas más grande del mundo, afuera de Irlanda, claro. Los inmigrantes de ese país comenzaron a llegar a mediados del siglo XIX y hoy sus descendientes continúan pasando de generación en generación las costumbres y la cultura de sus antepasados, como ocurre, por ejemplo, con la celebración del Día de San Patricio. Más allá de esa fiesta, que viste de verde las calles de la ciudad de Buenos Aires cada 17 de marzo, también mantienen viva la tradición de los clásicos deportes gaélicos. Muy populares en Irlanda, se comenzaron a practicar en nuestro país tras las primeras olas migratorias y, aunque luego perdieron protagonismo, desde hace algunos años, en el club Hurling se trabaja para recuperar la memoria.

Esa institución celebró el sábado su centenario, aprovechando además la festividad del patrono irlandés, con un evento que contó con la presencia de la ministra de Deportes, Cultura y Tradiciones de Irlanda, Catherine Martin, y en el que brilló la cultura “verde”, con comidas y bebidas tradicionales y una exhibición especial de las dos disciplinas que sus socios siguen practicando: el hurling y el fútbol gaélico.



Fútbol gaélico en Hurling. Foto Prensa Club Hurling

Esos deportes fueron los que dieron origen al club, en 1922, cuando los irlandeses que se habían instalado en la ciudad y la provincia de Buenos Aires fundaron la Federación Argentina de Hurling. En los primeros años, se competía en forma regular con equipos de algunas localidades bonaerense y de colegios de la comunidad. En 1941, la federación pasó a llamarse simplemente Hurling Club y cuatro años más tarde, se instaló en el predio de Hurlingham que ocupa actualmente. Para ese momento, ya el hurling y el fútbol gaélico habían sido “desplazados” por el hockey sobre césped y el rugby.

Sin embargo, hace unos 13 años, gracias al peso de la comunidad irlandesa de Argentina, el club, con el apoyo de la Asociación Atlética Gaélica (GAA, por sus siglas en ingles), comenzó a revivir la tradición.

“En 2009 empezamos a realizar algunas clínicas en el verano, con profesores que venían de Irlanda para enseñar a jugar al hurling y al fútbol gaélico. De a poco se fueron acercándose cada vez más chicos y hoy son ellos los que siguen jugando en el club y divirtiéndose”, le contó a Clarín Andrés Salvagni, miembro de la Comisión Directiva.

“Hoy tenemos una cancha especial para esas dos disciplinas y dos equipos formales. Jugamos contra equipos de ciudadanos irlandeses que están viviendo en Argentina y otros que están en formación en Rosario o la provincia de Buenos Aires. Porque de esas primeras clínicas, salieron jugadores que a su vez empezaron a transmitir la tradición. Hoy, por ejemplo, en el CASI se están practicando estos deportes. Todavía estamos lejos de tener una liga constituida, pero con los dos equipos del club, más los que se suman de San Isidro y los ‘irlandeses expatriados’, por decirles de alguna manera, armamos una competencia anual en el predio de club”, relata Salvagni.



Un jugador de Hurling controla la bocha con su hurley. Foto Prensa Club Hurling.

Y cuenta que los jugadores suelen practicar los dos deportes, porque se complementan y tiene similitudes.

“Yo no soy descendiente de irlandeses, más gallego no puedo ser, pero voy al club desde chiquito y fui incorporando la cultura irlandesa como propia, porque el club se transforma en tu segundo hogar. Jugué al rugby mucho tiempo y después empezamos a practicar deportes gaélicos también y me fui interesando cada vez más”, contó Gastón López Soler, jugador y vicepresidente de Hurling.

“Se hace todo a pulmón, muy amateur, pero es parte de la tradición también”, agregó.

Es que aún en Irlanda, donde estas disciplinas son más populares que el fútbol y el rugby -“Llenan estadios como un Boca-River”, afirmó Salvagni-, no hay ningún jugador ni entrenador profesional.

Steve Cartledge, también ex rugbier, tiene sangre irlandesa, es un apasionado de la cultura de sus ancestros y tiene muy claro que quiere mantener vivas las tradiciones de su familia. Aunque aclara que él no aprendió a jugar al hurling con su padre o su abuelo. Lo hizo en el club.

“Mis familiares llegaron a Argentina y se instalaron en el campo. No practicaban esos deportes. Pero mis padres fueron socios de Hurling toda la vida y yo también. Me acuerdo que de chico veía siempre las exhibiciones de hurling que se hacían en el club, que estaban los palos a disposición para jugar si queríamos… Y en 2009, cuando la GAA mandaba profesores para esas clínicas, siempre me acercaba a ver, aunque por la edad ya no podía participar”, explicó.

“En 2013, casi como un desafío, nos dijeron que formáramos un equipo para ir a competir a un torneo en Irlanda. Lo armamos con ex jugadores y jugadores de rugby, algunos de hockey, y viajamos. Vimos que era un deporte genial y que era factible seguir ese proyecto. Nos involucramos cada vez más, con el club siempre apoyando y en contacto constante con la GAA. Fue el puntapié inicial”, relató.

Con el respaldo de la federación internacional, los equipos pudieron competir varias veces en el exterior.

“Viajamos a varios mundiales, o World Games, como los llaman. En 2015 fuimos a Abu Dhabi, en 2016 a Dublin y en 2019 a Waterfall, también en Irlanda. No para competir contra los equipos irlandeses, pero sí contra otros como nosotros, formados en clubes o comunidades de otros países”, contó López Soler, quien en uno de esos viajes hizo un curso para tener el certificado oficial de entrenador.

Los torneos internacionales, las clínicas, las capacitaciones y la exhibición del sábado, en el marco de la fiesta del centenario, apuntan al mismo objetivo: hacer que los deportes gaélicos se conozcan y se practiquen cada vez más.

“Lo que queremos es no perder las raíces y en el camino para lograrlo, se comenzó a trabajar para recuperar estas disciplinas”, explicó López Soler.

Cartledge agregó: “Estamos organizando clínicas para el lado de Mercedes y Suipacha, una zona de muchos descendientes de irlandeses. La idea es arrancar por ahí y después quizás ir a otras ciudades o provincias”.

“En Hurling tenemos un equipo femenino en formación y estamos enfocándonos mucho en las clínicas que hacemos los sábados a la tarde, a las que invitamos a los chicos y chicas que practican otros deportes a integrarse a la cultura irlandesa”, comentó Salvagni. “Así se sigue pasando la tradición, como se hacía ya en 1900, cuando jugaban mis abuelos y mis bisabuelos”.

¿Cómo se juega al hurling y al fútbol gaélico?

Para quien no los conoce, estos deportes parecen una mezcla de varios otros más populares en Argentina. El hurling tiene algo de hockey; mientras que el fútbol gaélico es más parecido al rugby, con elementos del básquetbol, del handball y, claro, del fútbol.

Los dos se juegan en la misma cancha: rectangular, de unos 140 metros de largo por 90 de ancho, con dos arcos que combinan la “H” del rugby con la red del fútbol. Gana el equipo que más goles anota: valen un punto los que se pasan por arriba del travesaño (como una conversión o un drop con la pelota ovalada) y tres los que se meten en el arco, porque se consideran más difíciles de conseguir al tener que vencer a un arquero.

Cada equipo tiene 15 jugadores -aunque hay versiones reducidas, con nueve por lado- y los partidos se dividen en dos tiempos, de 30 minutos para el fútbol gaélico y 35 para el hurling.

El fútbol gaélico se juega simplemente con una pelota parecida a la N° 5, pero más pesada, que puede trasladar con la mano (es legar caminar hasta tres pasos sin soltarla), golpear con los pies y picar. Los pases se realizan golpeando el balón con los nudillos y los goles se anotan pateando o golpeándolo con las manos.

Para el hurling, considerado uno de los deportes más rápidos del mundo, se necesita un palo especial -el hurley-, que se utiliza para levantar del suelo la pelota (de unos 7 centímetros de diámetro), trasladarla, pasársela a otro jugador mediante un golpe y anotar los goles. Los jugadores pueden tomar la bola con la mano siempre que esta esté en el aire y no dar más de tres pasos con ella. Se usan cascos para proteger la cabeza.

“Son deportes muy dinámicos. Son muy rápidos, tenés cierto golpe, y te hacen correr mucho. Son muy lindos para practicar y no solo para jóvenes, los podés jugar hasta más grande. Yo tengo 40 años y en el equipo tenemos también jugadores de 19 o 20 y otros de más de 50. Se genera un grupo bastante heterogéneo en edad, pero con mucho en común, lo que está bueno también”, contó López Soler.

“El fútbol gaélico es un deporte relativamente fácil para aprender. Cualquier argentino podría agarrarle rápido la mano. Es divertido y muy atlético. Te sirven las destrezas que podés traer del rugby y de otros deportes”, señaló Cartledge.

“El hurling es más complejo y más difícil por esa coordinación ojo-pelota-palo que es necesaria. Sobre todo si arrancás de grande. Quizás los jugadores de hockey o tenis tengan más facilidad. Pero si empezás de chico, cuesta menos”, agregó.