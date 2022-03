Máximo Kirchner volvió a hablar en público y de forma masiva, aunque evitó el formato discurso. El diputado del Frente de Todos habló a través del canal de youtube de La Cámpora en el marco de la movilización para conmemorar el 24 de marzo, que partió desde la ex ESMA con destino Plaza de Mayo. El hijo de la vicepresidenta envió un mensaje a Alberto Fernández y al albertismo tras la aprobación del acuerdo con el FMI.

En el medio de la movilización que comenzó cerca del mediodía en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención, Kirchner destacó que la convocatoria, la primera desde el inicio de la pandemia, “superó lo que esperábamos”. “Hacer caminar 13 kilómetros a los compañeros y con esas ganas marca el nivel de decisión que tenemos para transformar la patria”, afirmó.

“Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que bajes los brazos porque todo es una mierda”, lanzó el diputado, quien a principios de febrero dejó la presidencia del bloque del Frente de Todos y dio el puntapié para el enfrentamiento entre el Presidente y Cristina Kirchner por el acuerdo con el FMI.

En ese sentido, agregó: “Si todo es una mierda, vamos a pelear para que deje de serlo. No podemos compadecernos de nosotros mismos. Hay que salir adelante. La autocompasión es la peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad”.



Máximo Kirchner encabezó la movilización desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo: Foto: Luciano Thieberger

El diputado habló para los micrófonos de La Cámpora en el marco de una breve entrevista transmitida por Youtube. Lo hizo desde un pequeño escenario ante la columna de militantes, pero nunca dirigiéndose a ellos. No esta previsto que hable en la Plaza de Mayo.

Kirchner recordó a su padre -“Néstor sembró y nosotros cumplimos”- y, acto seguido, envió un mensaje al Gobierno, tras su rechazo al acuerdo con el FMI. “Cuando la gente está presente en un gobierno, lo malo es menos malo y lo bueno es bueno. Es con la gente adentro. Siempre, compañero”.

En otro mensaje que pareció dirigido al mandatario, indicó: “No manejamos los canales. Quedó claro en los últimos 50 días que todos los canales, no faltó ni uno, criticaron nuestra postura sobre el FMI. Uno elige: los estudios de TV o la gente”.



La movilización de La Cámpora a la Plaza de Mayo. Foto: Luciano Thieberger.

En tanto, aprovechó para criticar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. “Vemos que tienen tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten directamente el número de compañeros detenidos-desaparecidos”, sostuvo.

“La patria fue lo que siempre tuvimos por delante. No solo durante el macrismo sino antes. Cuando decíamos a la sociedad argentina que había que bancársela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos pasando hoy”, concluyó.

“Cuervo” Larroque, durísimo contra Alberto Fernández

Uno de los referentes de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dejó una dura definición sobre Alberto Fernández en plena tensión del Frente de Todos: “Fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4%”.

“Estamos para aportar, el Presidente sabe que nadie más preocupado por la realidad de este país que esta inmensa multitud que hoy se moviliza. Pensar en la gente, en el ciudadano de a pie, con dificultades”, señaló Larroque, desde la marcha y en declaraciones radiales.

Y se refirió a las internas públicas del Frente de Todos: “Se constituyó una fuerza política con ciertos objetivos, no podemos desviarnos de eso. Tenemos que darle funcionamiento a esta estructura. Tenemos dificultades, se piensa mucho en clave de interna y eso no es bueno, sobre todo pensar en clave de interna frente a la persona que convocó a este Frente, que lo ungió a Alberto como candidato, que es Cristina”.

Larroque recordó cuando el propio Presidente criticaba a Cristina Kirchner: “Una crítica que se le ha hecho a Cristina en sus dos presidencias tuvo que ver con que no escuchaba y vino del propio Alberto, de Sergio Massa, de muchos compañeros y compañeras que generó hasta fracturas en el espacio y que permitió que Macri accediera al poder”.

“No veo cuál es el problema de que ahora un sector, que podría decir que es mayoritario, otros no, hay sectores que tienen para aportar y es un error no escucharlos”, afirmó Larroque.

LM