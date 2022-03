Los Oscar 2022 lanzaron una iniciativa para Twitter llamada “FanFavorite” donde la gente podía votar por su película favorita, tratando de atraer nueva audiencia e integrar una mayor dinámica en redes sociales.

Esta propuesta de los Oscar 2022 consistía en usar los hashtag #OscarsFanFavorite y #OscarsCheerMoment, en sus menciones para juntar votos para las películas que quisieran apoyar y no estuvieran nominadas.





La forma de votar en los Fan Favorite de los Oscar 2022 era la siguiente: Ir a tu cuenta de Twitter. Hacer una publicación con el hashtag #OscarsFanFavorite u #OscarsCheerMoment. En esa misma publicación mencionando la película que apoyabas. #OscarsFanFavorite servía para elegir una película. #OscarsCheerMoment era para escoger una escena “épica” de un filme.

La votación no era tan abierta, había ciertas restricciones puestas por los Oscar 2022: Tenías que elegir películas que se hayan estrenado en cine y no podías votar más de 20 veces por día. Lamentablemente, la votación de los Fan Favorite de los Oscar 2022 se cerró el pasado 3 de marzo; sin embargo, los hashtag siguen activos.

Aunque tu mención ya no será tomada en cuenta para los Oscar 2022 en este momento, puedes usar los hashtag para sumarte a la conversación. ¿Qué películas podrían llevarse el Fan Favorite de los Oscar 2022? Antes de que se cerraran las votaciones en Twitter de #OscarsFanFavorite de los Oscar 2022, había un grupo de favoritas.

La primera, que se mantuvo el frente por mucho tiempo, era ‘Cenicienta’ de Amazon Prime Video; apoyada por fans de Camila Cabello que la querían ver en los Oscar 2022. Peleando el primer puesto estuvo ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder; que fue una especie de consolación de seguidores del director y DC, al no poder votar por ‘Liga de la Justicia’ para los Oscar 2022. Después teníamos ‘Minamata’ de Johnny Depp, una protesta en contra de los Oscar 2022 y Hollywood de parte de fans del actor, por considerar injusto el trato que recibió tras su juicio contra Amber Heard.

Los días previos al cierre, estaba ‘Spider-Man: No Way Home’; película que se esperaba se llevara fácil la votación de los Oscar 2022, aunque contó con mucha competencia. Finalmente, en #OscarsCheerMoment sólo había dos claros contendientes, la reunión de Arañas en ‘Spider-Man: No Way Home’ y Flash retrocediendo en el tiempo de ‘Zack Snyder’s Justice League’.

La noche del 27 de marzo se conocerá el resultado de esta campaña de los Oscars 2022, hay que recordar que los hashtag siguen activos.