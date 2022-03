La marcha y el acto por el Día de la Memoria volvieron a exponer las divisiones dentro del Frente de Todos. Los pedidos de verdad, memoria y justicia se mezclaron con reclamos por la unidad del Gobierno. Pero el oficialismo no fue el único que se movilizó este 24 de marzo. En la oposición también hubo actividad. Se destacó la aparición de Martín Tetaz, con un fuerte mensaje contra el kirchnerismo y una reivindicación de Raúl Alfonsín.

“Nunca más”, es la consigna que suele unir a todos en el Día de la Memoria. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, sin embargo, le dio una vuelta de rosca: acompañó la inscripción con una imagen que comparó a Raúl Alfonsín con los K.

“Ellos pusieron el feriado. Él puso las pelotas”, remarcó Tetaz, con una fotografía del ex presidente radical -símbolo del retorno democrático y hasta, póstumo, valorado por su adversarios políticos- recibiendo el informe del “Nunca Más” de manos de Ernesto Sabato. Hizo referencia con esas palabras a la condición del 24 de marzo, declarado feriado en el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006.

“Los leones cazan en la selva. No en el zoológico”, agregó el economista, contra el discurso que sostiene el kirchnerismo.

Un rato más temprano, el referente de Evolución radical encabezó un acto de la UCR porteña en Plaza Lavalle. Allí se descolgó con otra propuesta alfonsinista.

“Además del 24 de marzo, deberíamos celebrar con un feriado el 10 de diciembre, día en que se recuperó la democracia”, sostuvo casi como propuesta Tetaz, que estuvo acompañado por Mariela Coletta, presidenta del radicalismo porteño.



Martín Tetaz en el acto del radicalismo porteño por el Día de la Memoria.

“Le dijimos ‘Nunca más’ a todas las formas de violencia política en Argentina”, señaló el diputado por la Provincia de Buenos Aires. “Violencia política también es la intolerancia para con el que piensa diferente y la pretensión de superioridad moral de un conjunto de ideas”.

Además de Coletta, lo acompañaron Martín Ocampo, legislador porteño y vicepresidente del radicalismo porteño; Agustín Rombola, titular de la Juventud Radical de la Ciudad; Emmanuel Ferrario, legislador y presente por el PRO; y Paula Oliveto, diputada nacional y representante de la Coalición Cívica.

Más pronunciamientos de la oposición

Desde la Coalición Cívica, Elisa Carrió se manifestó a través de sus redes sociales. “Nosotros no queremos volver atrás, #NuncaMás una dictadura militar, odio y aniquilamiento entre argentinos. Debemos vencer el mal radical de la Argentina, que es la violencia, para así poder construir una sociedad justa con democracia, verdad y república“, afirmó la dirigente.

La fundadora de Juntos por el Cambio se encuentra recluida en su casa de manera casi total. En plena cuaresma, apenas rompió el “aislamiento” para dar sus cursos en el Instituto Hannah Arendt y para acompañar a su amigo Héctor “Toty” Flores en una recorrida por la cooperativa La Juanita, en Gregorio de Laferrere, de la que Flores es integrante desde su nacimiento. Para esta fecha se manifestó de manera virtual.

Por su parte, representantes de Juntos por el Cambio protagonizaron el miércoles (un día antes del 24 de marzo) su propia convocatoria por la fecha. Fue en el Parque de la Memoria, en la costanera porteña. Participaron Felipe Miguel, Silvia Lospennato, Maximiliano Ferraro y María Lujan Rey, entre otros.



El acto de Juntos por el Cambio por el Día de la Memoria, el 23 de marzo en el Parque de la Memoria.

Desde España, donde en las últimas horas se reunió con la elogiosa Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Horacio Rodríguez Larreta también se refirió a la fecha con mensajes en redes.

“El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos invita una vez más a traer al presente la historia, para sostener viva la memoria colectiva de nuestra nación”, escribió el jefe de Gobierno porteño

“El terrorismo de Estado afectó a nuestra nación rompiendo con el orden constitucional, generando terribles consecuencias sociales, culturales y económicas. Pero por sobre todas las cosas nos marcó como sociedad, rompiendo familias, amistades, proyectos de vida y sueños, que fueron arrasados por un gobierno de facto”, siguió Larreta.

“Con violencia, con censura y con terror no se construye, no se crece, no se progresa. Reivindicar nuestra libertad y la convivencia pacífica que de ella se desprende es un desafío central para los tiempos que corren”, agregó el alcalde porteño, que advirtió sobre la importancia del diálogo.

Por su parte, la izquierda tuvo su propia cita en Plaza de Mayo. Llegaron temprano, con activistas de derechos humanos, y se fueron a las 15, cuando empezaban a entrar las agrupaciones y antes de que llegara la columna de La Cámpora. Marcaron su distancia con el Gobierno, al que apuntaron por el acuerdo con el FMI.

