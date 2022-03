El documental sobre la gran cineasta argentina, que recorre su obra y echa luz sobre su legado, llega a los cines. El estreno coincidirá con el centenario de su nacimiento: 14 de abril de 1922.

Luego de su gran estreno en la 50ª edición del International Film Festival Rotterdam y en la 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en la sección “Retratos: Documentales de Artistas”, realizados durante el año pasado, el documental del director Alejandro Maci, María Luisa Bemberg: El eco de mi voz, llegará a los cines el próximo 14 de abril.





Con participaciones de Graciela Borges, Lita Stantic, Susu Pecoraro, Jorge Goldenberg, Chango Monti, Imanol Arias y Alejandro Maci.

El documental sigue los pasos de María Luisa Bemberg, quien nació en los años 20 en el seno de una de las familias más poderosas del país y recibió una educación acorde a los preceptos de su clase y de su época. Apenas tuvo uso de razón, María Luisa se rebeló contra lo que consideraba un cercenamiento de sus libertades individuales y una subestimación de su lugar como mujer.

Sus primeros trabajos en el mundo audiovisual están ligados a su militancia feminista, de la que fue líder y pionera en nuestro país. Los cortometrajes realizados en los años setenta reflejan su visión crítica sobre el lugar y rol de la mujer en la sociedad. Tenía casi 60 años cuando empezó su carrera como directora de largometrajes de ficción. Realizó seis películas, fue premiada en los festivales más prestigiosos del mundo y alcanzó una nominación al Oscar con Camila, una de las películas más vistas del cine nacional. Alejandro Maci trabajó con ella durante una década, en la etapa final de su vida grabaron una serie de conversaciones que dan cuenta de su mirada sobre el cine y el arduo camino recorrido.

Visión del director

El itinerario artístico de María Luisa Bemberg es infrecuente, por no decir único, e inseparable de su vida. Proveniente de una familia poderosa, su mirada crítica sobre la posición femenina desde inicios del siglo veinte, junto a sus ideas sobre el rol de la mujer en la sociedad contemporánea, generaron enfrentamientos en su fuero familiar y marginación en su entorno. Aún así, insistió y en los años sesenta y setenta, viajó, leyó, trajo al país y realizó traducciones informales de los principales textos feministas del momento, sobre todo los relativos a la llamada segunda ola feminista, liderado por pensadoras como Kate Millet o Betty Friedan. Buscando un atajo entre todo tipo de resistencias, María Luisa quiso tentar suerte en el cine –escribiendo guiones de ideología fuerte- como un medio propicio para dar a conocer sus ideas. Entonces escribió dos guiones que por aquellos años fueron “naturalmente” dirigidos por hombres. Pero cuando ella vio el resultado fílmico de sus escritos sintió una fuerte contradicción: si bien ambas películas fueron apreciadas e incluso tuvieron cierto éxito comercial, María Luisa encontró que la mirada de la dirección era inexorablemente machista. Y se decepcionó.

Un punto clave para entender su cine fue que a propósito de los guiones que dio a dirigir, conoció el cine desde dentro: asistió a rodajes, reuniones de producción, estuvo presente a diario en ambas producciones. Y se fascinó con ese mundo narrativo. Esa llegada oblicua a ese universo fue un cimbronazo en su vida y operó un cambio definitivo. Bemberg se enamoró de ese lenguaje, de ese arte. Y cuando escribió su tercer guión decidió que ella misma lo dirigiría. Descubrió que el cine era su camino y que ese arte que empezaba a habitar la comprometería de por vida. Tenía casi sesenta años.

Por supuesto, sus ideas –esas que la acompañaron desde siempre- estuvieron siempre presentes en sus obras. Cuando ella empezó, eran pocas las mujeres que dirigían. Una vez más, María Luisa se atrevió y lo hizo con éxito. No sólo plasmó en lenguaje cinematográfico sus ideas feministas, sino que fue más allá y sentó un precedente para generaciones futuras de cineastas. Una vez más, su arrojo volvió a traerle problemas. Fue discriminada y por largos años considerada una rara avis (“cine para mujeres”) dentro del cine. Pero la calidad de su trabajo marcó la diferencia y su obra trascendió y se proyectó al mundo.

A casi cien años de su nacimiento, su impronta sobre el giro copernicano que operó sobre la posición de la mujer en la sociedad, encontró en Bemberg una pionera. Fue una de las principales voces que se alzaron en Latinoamérica -en su caso desde el cine- con perspectiva de futuro y gran calidad artística.

Alejandro Maci.-

Ficha técnica:

– Título original: María Luisa Bemberg: El Eco de mi Voz

– Título internacional: María Luisa Bemberg: The echo of my voice

– País: Argentina

– Duración: 90´

– Año: 2021

– Color / B&N

– Idioma hablado: Español e inglés

– Producida por Mojame SA

– Una producción de Patagonik

– Director: Alejandro Maci

– Productores: Juan Pablo Galli – Juan Vera – Christian Faillace – Juan Lovece

– Entrevistados: Graciela Borges – Lita Stantic – Susu Pecoraro – Jorge Goldenberg – Chango Monti – Imanol Arias – Alejandro Maci

– Guion: Alejandro Maci

– Fotografía: Sol Lopatín

– Edición: Alejandro Carrillo Penovi

– Dirección: de Arte Marina Di Paola

– Diseño de sonido: José Luis Diaz – Gonzalo Matijas – Matías Vilaro

– Música: Nicolás Sorín

– Jefe de Producción: Julian Setton

– Fecha de estreno: 14 de abril 2022

– Distribuida por: Star Distribution