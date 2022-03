A menos de ocho meses para que comience la máxima competición del fútbol internacional, las distintas selecciones buscan un lugar en el Mundial de Qatar 2022 que ya tiene 15 equipos confirmados y espera por otros 14 conjuntos al finalizar la fecha. Este jueves estará cargado de partidos por todo el mundo, desde Asia hasta América.

La jornada comienza bien temprano en Asia, porque a partir de las 6.00 se enfrentarán Australia-Japón en un tremendo cruce mano a mano, y a su termino empezará Corea del Sur vs Irán. A las 9.00 jugarán Líbano vs Siria y Vietnam vs Omán, mientras que a las 12.00 tendrá lugar China contra Arabia Saudita, que busca asegurar su clasificación, y a las 14.00 Irak vs Emiratos Árabes Unidos.

Las Eliminatorias asiáticas constan de dos grupos de seis selecciones cada una. Los dos primeros de cada uno logran plaza directa y los terceros se medirán a partido único en una sede neutral para acceder al repechaje intercontinental contra el quinto ubicado de la Conmebol.

Irán y Corea del Sur han certificado su plaza mundialista por el grupo A y en el B lideran la tabla Arabia Saudita (19 puntos) y Japón (18). Australia es tercera (15).

A las 16:45 arrancan las repescas en Europa con la vigente campeona europea Italia vs Macedonia por ESPN, Gales vs Austria por ESPN 2, mientras que Portugal de Cristiano Ronaldo vs Turquía y Suecia vs República Checa serán transmitidos por DirecTV.

En la ruta A Gales y Austria se medirán en Cardiff. El ganador se encontrará con el vencedor del Escocia-Ucrania, partido aplazado por la situación que se está viviendo en el país ucraniano, con lo que esta plaza no se resolverá hasta junio.

En cuadro B, con Rusia eliminada por disposición de FIFA, la Polonia de Robert Lewandowski pasa a la final para esperar al ganador del duelo Suecia-República Checa. Por último, la ruta C avecina una definición bárbara por un boleto entre dos potencias mundiales como Portugal e Italia, si es que ganan este jueves.



Cristiano Ronaldo busca clasificar a Portugal al próximo Mundial.

Foto: EFE/EPA/MARIO CRUZ

Desde las 20:30 llegará a la escena los partidos de la Conmebol con Uruguay vs Perú por TyC Sports 2, Colombia vs Bolivia por Deportv, Brasil vs Chile por TyC Sports y Paraguay contra Ecuador por la TV Pública.

Brasil y Argentina aseguraron jornadas atrás su clasificación en el Mundial. En cuanto al resto, Ecuador ocupa la tercera plaza con 25, tres más que Uruguay. Perú es quinta con 21, por los 19 de Chile y 17 de Colombia.



Argentina y Brasil, clasificados a Qatar 2022.

Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Por último se jugarán los partidos de la Concacaf con Jamaica vs El Salvador a las 20:05, Panamá vs Honduras a las 22:05, el clásico entre México y Estados Unidos a las 23, con transmisión de ESPN 2 y cerrando la jornada Costa Rica vs Canadá a partir de las 23:05.

Tras once jornadas del octagonal final, tienen encarrilado el billete directo al Mundial las selecciones de Canadá (25), Estados Unidos (21) y México (21). Panamá, cuarto (17), y Costa Rica, quinta (16), son los que luchan por la plaza de la repesca que enfrentará al ganador de la zona de Oceanía.