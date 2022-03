Luego de que el ex presidente Mauricio Macri instalara el debate respecto al déficit que produce el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, el presidente de la compañía y un diputado de Juntos protagonizaron un cruce por redes sociales.

Cristian Ritondo escribió un hilo en su cuenta de Twitter donde apuntó al “verso populista” que convirtió a la línea aérea de bandera un un club donde sindicalistas, militancia y empresas proveedoras asisten a una “fiesta obscena que le cuesta a los argentinos millones de dólares por día”

Las palabras del diputado opositor por la provincia de Buenos Aires van en línea con las de Macri, quien propuso privatizar Aerolíneas debido al gran costo comercial que tiene para el Estado.

“No podemos seguir bancando US$700 millones por año. Es una locura. ¿Saben la cantidad de escuelas que son?, ¿de hospitales?, ¿de ruta?”, afirmó el ex mandatario en diálogo con LN +.

El actual titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani, salió a defender la gestión y acusó a Ritondo, junto a otros ex funcionarios de Cambiemos, de haber entregado rutas comerciales, el “negocio” de las low cost y hacer negociados con bancos privados a través del programa de millas.

Nosotros no tenemos aviones que vendamos bajo promesa de entregar rutas comerciales (Mc Air-Avianca), tampoco tenemos funcionarios con socios en el negocio de las low cost (Quintana-Richard Gluzman-FlyBondi), mucho menos hacemos negociados con bancos privados regalando millas. https://t.co/qBu1W4nLXD — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) March 24, 2022

Ceriani además destacó la recuperación de la industria aérea, luego del impacto de la crisis del coronavirus en el sector, y sostuvo que Aerolíneas superó los niveles de pasajeros previos a la pandemia.

Al tiempo que sostuvo que las low cost que “sobrevivieron” a la guerra tarifaria, que -dijo- los funcionarios de Cambiemos habilitaron, actualmente incrementaron su flota y suman rutas.

“Resulta hasta coherente que desde su visión centralista del país desprecien una herramienta de desarrollo federal como Aerolíneas. Nosotros vamos a seguir conectando al país, llevando turistas e inversiones, trabajando de manera coordinada con todas las provincias”, tuiteó Ceriani.

El cruce entre Ritondo y el titular de la línea aérea de bandera se produjo luego de las declaraciones del ex presidente Macri, quien no solo apuntó a Aerolíneas sino que defendió el sistema de las low cost.

“Nosotros desarrollamos las low cost justamente para mostrar que podía haber líneas aéreas que conecten el país, con un buen servicio, a tarifas más baratas y le costaban al argentino que no usa el avión $0. Entonces, Aerolíneas tiene que manejarse de la misma manera o no puede existir. Si, finalmente, ¿qué es un avión comercial? Un taxi que vuela. ¿Por qué los taxis que van por la calle no son propiedad del Estado?, ¿hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos de Aerolíneas que es Argentina?”, expresó Macri.

Ceriani también cruzo al ex mandatario, afirmó que no es una opción la privatización de Aerolíneas y lo chicaneó por utilizar la metáfora del “taxi que vuela”.

“Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país”. Y agregó: “Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias”.