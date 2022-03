Es necesario reflexionar y actuar para maximizar el cuidado del agua, de sus fuentes de obtención y los campos de hielo, un recurso estratégico. Nuestros cuerpos poseen agua, necesitamos hidratarnos para mantener funciones fisiológicas vitales; al igual que otros seres vivos de la biodiversidad vegetal y animal. El agua un recurso natural que debemos cuidar, pero ¿lo estamos cuidando? Del total del agua de la tierra, sólo un 3 % es dulce. El acceso universal al agua potable es un derecho humano asociado a la Salud individual, colectiva y Pública.

La realidad nos muestra la contaminación física, química y biológica por causas humanas de ríos, lagos, mares, napas subterráneas, impactos del cambio climático, acciones y consecuencias negativas del hombre sumados a un irracional afán de mercantilización nuevamente surgen antiguas y nuevas epidemias; en una Tierra con creciente población, iniquidad y pobreza; donde los determinantes sociales ponen muros al acceso al agua potable, a los alimentos básicos, a la educación, a las herramientas tecnológicas, al positivo desarrollo socioeconómico y cultural.

Día tras día, vemos el avance de los deshielos de glaciares y campos de hielo, sequías e inundaciones; la presencia de plásticos y micro plásticos en costas y en otros cursos de agua que alteran y adulteran el agua y su de la biodiversidad hacia una perdida irreversible. Desde acciones comunitarias y políticas de Estado, locales, nacionales, regionales y globales, se deben priorizar la educación y ciencia ambiental, el control, la reducción, el rechazo y de todo aquello que contamina y daña al ambiente.

Si no actuamos rápidamente hacia una sustentabilidad, cada día será más difícil disponer de un ambiente sano y la vida misma se tornará inexorable e injustamente difícil, la humana y la de resto de los seres vivos. Anhelamos un mundo mejor, más humano, que es posible. Reflexionemos globalmente con bioética y fraternidad sobre el bien común, por el derecho a una vida digna y a un ambiente sano, y actuemos, cuidemos a la naturaleza, remediémosla, sembremos más árboles y promovamos la educación y la bio-ciencia ambiental; la Tierra, la especie humana, sus recursos naturales y su biodiversidad están en peligro.

Damián P. Ballester / dpballester@hotmail.com

Caos en el ambiente político y una sociedad expectante

Afortunadamente, los argentinos contamos con un formidable sentido del humor, que nos sirve como mecanismo de defensa, para contrarrestar nuestros padecimientos cotidianos.

Ni bien sucede algo llamativo, surgen miles de memes alusivos. Recientemente: las fallidas atajadas de penales del Presidente en Mar de Ajó; su rol de profe de natación en una clase de acqua gym para señoras; el discurso en “Tarzán english” de nuestro canciller en los Emiratos Árabes; la imagen del mismo “sacándose pan del horno” (como diría mi abuela). Últimamente, se compara al Presidente y a su vice como el “Dúo Pimpinela”, por las desavenencias entre ambos.

Tratándose de nuestros primerísimos mandatarios, me parece grave la actitud de Cristina, con sus desplantes y su estrategia de guardar un silencio que aturde, para luego lanzar un video o una carta explosiva. La propia vocera admitió que Cristina ni siquiera le atiende el teléfono a Alberto. Es poco responsable, infantil, y demuestra un egocentrismo y una soberbia descomunales, como si todo girara alrededor de ella y no de un país que se cae a pedazos.

No es gracioso que no se pongan de acuerdo. La Patria está primero.

Irene Bianchi / irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Sectores críticos del kirchnerismo -La Cámpora en particular- suelen apelar a eufemismos para ocultar la crisis nacional imperante. A pesar de sus actos explícitos, niegan ser gestores de la desestabilización del Presidente. Desmienten que, con sus votos en contra de la recientemente sancionada ley “antidefault”, hayan comprometido el futuro institucional. Los cálculos electorales figuran en sus agendas y, por el momento, no parecen ser muy alentadores. Cristina calla aunque su silencio implica avalar a una ruidosa legión de díscolos adictos. Alberto hace equilibrio y no se amilana ante los embates destituyentes. El ambiente se ha tornado irrespirable y no se vislumbra quién pueda oxigenarlo. Vía inflación, estampida de precios y rebeldía del campo, el país cruje.

La oposición, por su parte, efectúa complacida un prematuro conteo de votos y aspira a sacar provecho de la división reinante. Menguado favor a un Estado que clama por remedios urgentes.

La Argentina parece condenada a un nuevo “deja vu”. La historia con Chacho Álvarez y Cobos sobrevuela otra vez. No hay margen para especulaciones mezquinas. Se impone la cordura. Ya.

Alejandro De Muro / demuroalejandro4@gmail.com

Dada la creciente pobreza e indigencia en la que estamos sumidos y la falta de una genuina representatividad por parte de quienes nos gobierna. Como pueblo soberano (consagrado Art: 33 y 37 C.N.) debemos insistir – persistir- y jamás desistir en tiempo y forma ante quienes le hemos delegado sólo facultades para que nos representen, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que el mismo cumpla con el deber y/o responsabilidad del control de la constitucionalidad.

Es imperioso como imprescindible por parte de quienes nos gobiernan que se cumpla con el ordenamiento jurídico constitucional, que de una buena vez y para siempre dejen de anteponer los intereses personales, grupales, sectoriales, ideológicos, económicos, partidarios y que prioricen el bien común, el bienestar, la verdad, la justicia, en favor de todo el pueblo argentino, sin privilegios ni exclusión alguna.

Para lograr todo ello es imprescindible que del propio pueblo soberano emerja una “renovada clase política” que priorice, que tenga profundamente internalizada que “la política partidaria es servicio”, y no oportunismo, o un medio insensible como inhumano para servirse impunemente de los demás.

Por lo tanto, como pueblo soberano, debemos insistir, persistir y jamás desistir que se priorice, se privilegie los valores -principios- los paradigmas (que hoy adolecemos), que sean nuestro Norte, y que se plasmen y/o se concreten los mismos en hechos, y en obras.

Miguel Ángel Gonzalez / Fidani miguelgfidani@gmail

El gesto de un actor para trasladar refugiados

Enrique Piñeyro armó una mini flota aérea que traslada pequeñas cantidades de refugiados desde los países vecinos de Ucrania a otras naciones europeas.

Como él mismo lo expresa, es una gota en el mar, pero como recordaba la Madre Teresa, esa gota es necesaria para el mar porque es la mejor respuesta al odio y a la intolerancia a nivel local y global, o sea, el amor y la generosidad.

Fernando Miranda / MIEMBRO DEL CONSEJO DE PAZ DE LA REPÚBLICA ARGENTINA / mirandafernando2@gmail.com

La Estación de los Deseos pide ser escuchada

Estos 20 años nos dieron a todos los que formamos parte de la Estación de los Deseos muchas alegrías. Nos dieron el acompañamiento del barrio, de la Ciudad y de otros lugares de América y de nuestro mundo, apoyando y participando en el cuidado del predio (playas de cargas Caballito) y en la recuperación del espacio que dimos en llamar Estación de los Deseos.

Pero también nos dieron tristezas, nos quitaron años, pedazos de vida, en esta lucha tan desigual con los diferentes gobiernos que pasaron. El traspaso por parte del Gobierno Nacional -de la empresa Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de un sector de las tierras de la Playa de Cargas Caballito, no hacen más que poner un manto de sospecha y dudas sobre las verdaderas intenciones de estos actos.

Queremos un parque que hable de nuestro barrio, de cultura, identidad y patrimonio.

Fernando Javier / Dhaini fernandodhaini@yahoo.com.ar

