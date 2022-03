Transportistas, estacioneros y productores agropecuarios levantan la voz en distintos puntos del país para alertar sobre la falta de gasoil en un momento clave para el balance cambiario del país.

En pocos días empieza la recolección de la cosecha más importante del año, la de soja y maíz, y tanto minoristas como mayoristas se ven obligados a fijar cupos para la venta. La Argentina no produce gasoil suficiente como para abastecer al mercado interno y depende parcialmente de la importación de ese combustible cuyo precio internacional se disparó como resultado de la guerra en Ucrania. Según estacioneros, eso lleva a las petroleras a desabastecer al mercado porque el precio en surtidor no cubre el costo de importar.

Las dudas respecto al abastecimiento de gasoil amenazan con complicar la cosecha de soja y maíz, la más voluminosa en términos de ingreso de divisas al país en días en los que el Banco Central busca reforzar sus alicaídas reservas internacionales.

Una de las primeras organizaciones en advertir sobre la gravedad de la situación fue la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). “Tras el incremento de febrero (9,76%), y en un contexto de fuertes tensiones en el mercado internacional, el precio del combustible ha registrado a partir de principios de marzo nuevos y pronunciados aumentos en el costo del gasoil”, señaló la cámara en un comunicado.

En el mercado local y para lo que queda del año, faltarían unos 150.000 metros cúbicos de crudo para refinar.

Los estacioneros denuncian una situación similar

La atribuyen a que las petroleras están enviando menos combustible debido al pico de los precios internacionales del gasoil.

“Hay un problema de desabastecimiento. Hemos llegado a un punto en que está por empezar la cosecha y todas las estaciones de servicio están poniendo cupo. Nos pone en una situación crítica no sólo a nosotros, sino a todas las familias que dependen de esto, a la energía de la Argentina. Pedimos reunión con Feletti, no nos la concedió, pedimos con Martínez, no nos la concedió. Hasta que no haya una gota parece ser que no es importante”, dijo Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha).

“El mayorista tampoco tiene combustible, donde sale un 25% más, el transportista va al mayorista y no le venden. Ni caro le venden. Las petroleras llaman para decir a la estación de servicio y al mayorista que hay cupo, pero no lo escriben por mail”, denunció.

“La verdad es que nuestra producción no alcanza para abastecer al mercado y cuando importan tienen que pagar un precio internacional al tiempo que lo venden a un precio ficticio, regulado, entonces desabastecen al mercado porque no quieren importar”, comentó y agregó que también en el Norte del país se sufre un problema similar con el gas, no sólo con combustibles líquidos.

