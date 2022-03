Que Aretha Franklin se fue antes de tiempo es incuestionable. También es cierto que la reina del soul, con o sin corona (76 millones de discos vendidos como rotundo signo de nobleza), tuvo una vida con demasiada alma y con mucho de swing. Aretha, que cumpliría 80 años –una edad en la que Paul McCartney, Joni Mitchell o Neil Young siguen lanzando álbumes y saliendo de gira– fue acaso una de las mejores cantantes del siglo XX.

Desde el góspel hasta la ópera, la voz de la Reina del Soul fue, o sigue siendo, tan vital, que no se siente correcto referirse a ella en tiempo pasado. “Re” (como la apodaban en familia) podía escribir melodías fantásticas, pero incluso cuando cantaba las canciones de otra persona, las hacía totalmente suyas. Sus interpretaciones nos pueden hacer bailar o calmarnos en medio de la ansiedad. Cada estrofa suena como una revelación. Ahora y para siempre.



“Respect”, la biopic de Aretha Franklin.

Hoy, además de su música, hay varias formas de acercarse y conocerla. Libros y películas, por ejemplo. La biografía de David Ritz, originalmente publicada en inglés, llega por primera vez traducida al castellano en el momento justo. Se estrenaron también los filmes Respect (Amazon Prime Video) y la miniserie Genius: Aretha Franklin (Star +). Y también hay nuevo material discográfico del sello que propulsó la carrera de Aretha, Atlantic Records (ver recuadro).

David Ritz (que también escribió las biografías de Ray Charles, James Brown y Marvin Gaye) es el indicado para esta vida de diva, porque sortea el típico problema de las biografías: las “oficiales” se escriben a gusto y placer del artista, y vetan lo que prefirió omitir. Y las así llamadas “no oficiales” (un subtítulo supuestamente transgresor para narrar lo que el retratado quiso ocultar) suelen al fin contar cualquier cosa, muchas veces sin fuentes ni fundamentos.

Aquí la cuestión es diferente porque Ritz ya había co-escrito con Aretha una biografía (oficial): Aretha: From These Roots. Fueron años y años de charlas para poder penetrar la coraza de una cantante reacia a contar detalles sobre su vida. Cuando Ritz le dijo a Aretha que quería volver a retratarla, pero sin su colaboración, no contó con su aprobación. Y se entiende por qué: la vida de la diva no fue un lecho de rosas.



(Aretha con Kirk Douglas. AFP

El morrocotudo (aunque justificado) título de Aretha Franklin: Apología y martirologio de la reina del soul, de la biografía es acertado. “Re” fue descubierta por el mítico manager John Hammond (el reconocido cazatalentos que podía oler el éxito y que convirtió en estrellas a Bob Dylan, Billie Holiday y Bruce Springnteen) y se ganó un contrato en el más “americano” de los sellos, Columbia Records, la discográfica estadounidense por excelencia. Aretha tenía 18 años. Y lo que pasó fue… que no pasó casi absolutamente nada durante casi 7 años.

El góspel según Aretha

Columbia Records editaba un disco tras otros queriendo convertirla en una nueva Dinah Washington (amiga de la familia de Aretha) y no encontraba justamente esa música que tiene muchas palabras pero que solo significa una cosa: espíritu, alma (soul). No hallaba su sagrada escritura musical: el góspel según Aretha.

Alabado sea dios, fue Jerry Wexler, un productor para Atlantic Records, un judío ateo y fanático de todas las expresiones de la música negra, quien encontró el alma de “Re”. Periodista de profesión y melómano, Wexler había sido quien convenció a la revista Billboard de abandonar la brutal denominación de “race records” (para referirse a los artistas que no eran blancos), por la más armoniosa categoría de “rythm n’ blues”.

Unió los charts de ventas divididos por el color de piel de los músicos, inventó o renombró un género (que luego utilizarían desde Michael Jackson a Mary J. Blige) y cambió la historia de la música.

Wexler, que tiene un justificado protagonismo en el libro (y no casualmente en ambas películas), encontró el carácter y el perfil de la esencia de Aretha en su fase de crecimiento y luego de afirmación universal. La hizo grabar con los cesionistas Muscle Shoals Rhythm Section. Este era un grupo de músicos, relativamente desconocido, que terminaría acompañando a Elvis Presley, los Rolling Stones, Bob Dylan y Rod Stewart, entre otros.

En ese conjunto (nótese la visión y el arrojo wexleriano) ningún músico era negro. A Ted White, el abusivo y violento esposo de Aretha, y para entonces su manager, el golpe de audacia integrador, no le gustó. Pero Aretha necesitaba hits, algo que no había conseguido con el sello Columbia Records y que era básico y letal si quería despegar de verdad, sonar en las radios y abandonar el circuito de clubs nocturnos. El primer efecto de la asociación con Wexler vino con el hit “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”. Luego los éxitos se sucederían uno tras otro: “Do Right Woman, Do Right Man”, “Respect”, “Baby I Love You”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, etc., hit, etc.

Ritz, en la senda del mejor periodismo cultural, revela también cómo disfrutar mejor los álbumes del periodo dorado de Aretha, desde I Never Loved a Man the Way I Love You hasta aproximadamente el disco en vivo Amazing Grace. Se trata de una música americana que aúna jazz, folk y góspel. Como si tradición y modernidad fuesen, más que elementos contrapuestos, una conclusión. En la dialéctica de la música norteamericana, Aretha es una síntesis musical absoluta.

Con respecto a la vida privada, Ritz no deja de lado su alcoholismo, los celos patológicos por Dionne Warwick, Gloria Gaynor o su ahijada Whitney Houston. Pero incluso cuando trata un tema tan abyecto e intolerable como el supuesto hecho (muy comentado en el radio-pasillo de la industria discográfica de la época) de que Aretha quedó embarazada a los 12 y producto de una violación de su padre, Ritz lo hace seriamente, entrevistando a allegados y consultando diversas fuentes.

También explora temas de la época que rozan la aventura sociológica. Ted White, una de las primeras parejas de “Re”, era un proxeneta y ella lo sabía. En este sentido, es singular, revelador y hasta merecería un libro aparte lo que dice la gran cantante Bettye Lavette en el libro: “En esa época, salir con un rufián te hacía sentir segura. No lo veíamos con malos ojos. Berry Gordy, el fundador de Motown Records había comenzado explotando mujeres. Le fue muy mal, pero ‘explotando’ artistas le fue fabulosamente bien”.

En pantalla

La serie Genius: Aretha Franklin no es una biopic más. En sus pasajes del color al blanco y negro, en los flashbacks de pasado al presente y en su comienzo a puro desparpajo y swing en la senda del director Baz Luhrmann, se narra especialmente la relación de “Re” con su padre.

El famoso reverendo Franklin fue toda una figura de la aristocracia afro-americana progresista, en cuya casa eran habituales visitas, desde Martin Luther King hasta el fundamental jazzman Art Tatum, con quien Aretha aprendió sus primeras lecciones de piano. La dulzura de la pequeña actriz Shaian Jordan interpretando a Aretha de niña y la dureza de Cinthya Erivo como la diva ya adulta, también son parte de la fuerza de la serie.

En el caso de la película Respect, dirigida por Liesl Tommy, el sabor es más exiguo. Ni actores como Forrest Whitaker (como el reverendo Franklin), ni la belleza terrenal de Jennifer Hudson (como Aretha) logran algo más que una biopic sin puntos sobresalientes. A veces una película biográfica sobre un músico solo debe contar con una actuación apasionada o con una mirada sobre el retratado con más énfasis ficcional para que la experiencia sea placentera. Otras veces el intento mimético de reproducir una época o confiar en el magnetismo original del artista no alcanza.

Justo cuando “Re” cumpliría 80, hay mucho para elegir a la hora de profundizar la mirada y la escucha sobre quien fue una de las más grandes músicas del siglo XX. La artista a la que los Beatles le cedieron su canción “Let it be” antes de lanzarla ellos mismo. La diva sin la cual el mundo no gozaría de Prince, Adele o la asombrosa cantante de neo-soul Celeste. Hasta las aventuras psicodélicas y de góspel del grupo Spiritualized, parecen deberle a discos suyos como Spirit in the Dark, grabado con coro góspel en la Iglesia del Nuevo Templo Misionario de Los Angeles. Discos, música y libros para seguirla respetando y escuchando. Ahora y para siempre.

Los hits en Atlantic Records

A los mejores artistas se los puede reconocer por los legados, transformaciones y adelantos que produjeron en cada época. Con Aretha Franklin, su cambio de estilo y su “operativo retorno” se sucedieron acompañados de sellos discográficos que dieron forma a su carrera. El comienzo transcurrió en Columbia, donde más que buscar su voz (que la tuvo siempre) trató de hallar un estilo propio.

En los años 80, cuando la política de su operativo retorno fue convertirla en estrella de la música disco, Aretha firmó con Arista Records. Al final de su vida, cuando la idea fue que abrazara cierto clasicismo grabando duetos, “Re” editó bajo el ala de Sony.

Pero fue durante su periodo en Atlantic Records (un sello que captó como pocos la importancia de la música afroamericana, popular o jazzera) cuando Aretha se convirtió en la Reina del Soul. En esta nueva colección, llamada simplemente Aretha, se puede disfrutar de todas sus épocas. Son 4 CDs (también disponible en plataformas de streaming) de una colección que fue votada entre los mejores discos de 2021 por el sitio allmusic.com.

Incluye hits como “Think”, “Respect” y “Never Loved a Man the Way I Love You”, el single de 1967 que inició su era en Atlantic. Pero también algunas joyas de su período en Columbia, canciones en vivo y demos inéditos. Hay rarezas como tomas descartadas que son el placer de los coleccionistas e incluso arias de óperas (“Nessun dorma”, de Puccini).

Incluso llega hasta su periodo disco con “Jump to It” y “Freeway of Love”. Es imposible, desde ya, que 4 discos y cerca de 80 canciones incluyan todo su esplendor, pero Aretha concentra toda su carrera como ninguna colección lo ha hecho hasta el momento.

