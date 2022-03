Brenda Asnicar protagonizó un escándalo en un restaurante en South Beach, Miami. Según contaron en Intrusos (América TV), la actriz fue a cenar con una amiga y, como salió sin identificación, terminó protagonizando un cruce porque no qisieron venderle un coctel.

“En Miami si no tenés tu tarjeta de identificación no te venden alcohol. El tema es que Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo ‘¿qué?, no lo tengo’. Entonces, él le explicó que no le podía vender alcohol. ‘¿No me reconocen?’, les dijo ella”, detalló la periodista Laura Ubfal en el ciclo de espectáculos.





La discusión fue subiendo de tono y desde el local llamaron a la Policía. “‘Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación’, le decía el mesero”, agregó Ufbal relatando lo sucedido con la actriz.

“El manager del restaurante le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y finalmente no terminó presa”, dijo la periodista en Intrusos.

Para cerrar el relato, Ufbal contó: “El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la ex Patito Feo había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes”, concluyó Ubfal.