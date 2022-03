Foto NA.

La Selección argentina busca esta noche despedirse de su público con una victoria cuando reciba a la eliminada Venezuela y así estirar su invicto de 29 partidos, en el marco de la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido se juega desde las 20:30, tendrá como escenario el estadio “Alberto J. Armando”, y el arbitraje del peruano Kevin Ortega, con Michael Orue y Jesús Sánchez y contará con la televisación de TyC Sports y Tv Pública.



La Selección argentina llega a este encuentro clasificada a la cita mundialista, con un largo invicto y tras superar como local a Colombia por 1 a 0. El elenco de Lionel Scaloni contará con varias modificaciones, ya que el técnico tendrá bajas por lesiones y suspensiones: Emiliano Martínez no será de la partida ya que deberá cumplir dos fechas de suspensión, al igual que Giovani Lo Celso y Cristian Romero, por no cumplir los protocolos sanitarios de Brasil, por lo cual, en lugar del arquero estará presente Franco Armani.



La formación titular del campeón sudamericano para esta noche será con Armani; Nahuel Molina, Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Mac Allister; Messi, Correa y Nico González.



En el banco de suplentes estarán Juan Musso, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Ángel Correa, Lucas Ocampos, Ángel Di María, Lucas Boyé, Julián Álvarez y Manuel Lanzini.



No fue convocado Gonzalo Montiel -suspendido- y ninguno de los siete juveniles del fútbol europeo citados por primera vez por el entrenador.



El elenco “Vinotinto” llega eliminado para la cita mundialista tras ser goleado en su visita a Uruguay por 4 a 1 y el entrenador argentino José Pekerman buscará darle un cambio de imagen a un equipo que llega diezmado por suspensiones y lesiones. Pekerman no podrá contar con Oscar González, Tomás Rincón y Yeferson Soteldo, todos ellos por acumulación de amarillas, y sus lugares serían ocupados por Miguel Navarro, Yangel Herrera y Jefferson Savarino, respectivamente.



Además, sufrió las bajas por lesiones de Yordan Osorio, Junior Moreno, Eduard Bello y el atacante Eric Ramírez, quienes si bien suelen ser una variante entre los suplentes, el entrenador perdió variantes interesantes.