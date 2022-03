Reuters.

Con el fin de mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos móviles, en esta nota te enseñamos algunos trucos para optimizar tu batería al máximo cuidando su vida útil. En ese sentido, la primera de las recomendaciones es apagar el dispositivo mientras se encuentra cargando.



Este truco sirve en varios aspectos: si lo haces de noche, evitarás el encendido de sonidos o luces por las notificaciones de las aplicaciones que continúan funcionando en segundo plano.



Pero también, implican un ahorro: al estar apagado, el dispositivo sólo “trabaja” en la carga del mismo (si está conectado). Y, al llegar al cien por ciento, no comienza a descargarse, hasta no ser encendido nuevamente.



Carga rápida, optimización de vida útil de la batería y evitar notificaciones en horarios innecesarios son algunos de los beneficios de apagar tu celular cuando lo cargas.

Es decir, sólo consumirá en el momento del encendido, por lo que permitirá que dure más tiempo en el momento en que cada usuario lo necesite y no se malgaste en tiempos donde, por ejemplo, dormimos.



Cabe destacar que otros de los beneficios que tiene cargar el celular estando apagado es que carga más rápido, ya que al no haber consumo de la misma, la recarga se logra antes, y por ende, más rápido en comparación a cuando lo seguimos utilizando estando enchufado.