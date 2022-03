Jorge Macri

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, le respondió a Máximo Kirchner, quien en el marco del Día de la Memoria aseguró que los porteños “tienen tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar la dictadura”.



El funcionario aseguró: “Agredir, señalar y discriminar a quien piensa distinto y no te vota es más propia de un dictador fascista que de un demócrata”. Los dichos fueron refrendados luego en una entrevista concedida a Eduardo Feinmann en radio Mitre.



Macri añadió que “el voto popular y la voluntad de la mayoría, el respeto y la tolerancia son parte de este modo de convivencia que elegimos todos los argentinos” y “no debería haber más democracia en una ciudad que en otra, en una provincia que en otra”.



En este sentido, el funcionario porteño consideró que “el pensamiento único, la imposición de la propia visión de las cosas, el relato en base a falsas o forzadas interpretaciones es parte de aquello a lo que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”.



Macri sostuvo que el kirchnerismo no solo pretende romper simbólicamente la alianza gobernante sino que, al radicalizarse, busca potenciar la división. “Parece que no ha entendido todavía que los argentinos aprendimos a sortear crisis y resolver diferencias en el ejercicio democrático del voto”, apuntó.



“A veces, se es mayoría y se gana; otras, se pierde y hay que asumirlo. El oficialismo sigue sin reconocer que perdió las últimas elecciones en todo el país, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.



Finalmente, ministro de Gobierno porteño enfatizó que los porteños se llevan muy bien con la democracia. “El problema parecen tenerlo los que aún no entienden que ser democrático no es defender las banderas de su agrupación política sino levantar bien alto la única bandera que debiera abrazarnos a todos”, concluyó.