Todo comenzó el pasado 3 de marzo, cuando tuvo lugar la 35 edición del concierto benéfico Tibet House, evento virtual en apoyo a la independencia del Tíbet respecto a China que contó con artistas como Laurie Anderson, Patti Smith, Cyndi Lauper, Iggy Pop y Keanu Reeves. Nada menos que Philip Glass se desempeña como director artístico de este acto benéfico

A raíz de su participación, el protagonista de Matrix se ha convertido en el blanco de la censura china, y algunas plataformas ya han eliminado sus películas.



“The Matrix Resurrections”, con Keanu Reeves.

Boicot a Matrix Resurrections

China rechaza las afirmaciones de independencia tibetana y ha criticado durante mucho tiempo a los artistas que han expresado su apoyo al Tíbet y/o al Dalai Lama. El apoyo de Keanu Reeves al beneficio del Tíbet se hizo público justo cuando The Matrix Resurrections se estrenaba en el país asiático, así que el film fue boicoteado, una de las causas de que se estrellara en las taquillas locales.

Sí se mantiene en China Toy Story 4, porque los títulos de crédito mencionan a los actores de doblaje locales, y no aparece citado Keanu Reeves. Al parecer, una búsqueda de este actor en la plataforma iQiyi ofrece a los usuarios el siguiente mensaje: “Lo sentimos, no se encontraron resultados relacionados con ‘Keanu Reeves’. Debido a los reglamentos y políticas pertinentes, algunos resultados no se muestran”.

No está claro quién ordenó la supresión de los filmes, si las agencias reguladoras de China o las propias plataformas, para eliminar contenido potencialmente “problemático”.

No sólo Keanu



Keanu Reeves

Muchas celebridades occidentales han visto cómo sus producciones se quedaban fuera del enorme mercado del entretenimiento del país oriental después de expresar su apoyo al Tíbet en el pasado. Sobre todo le ha ocurrido a Richard Gere, gran paladín de la causa, que según sus declaraciones ha sido apartado de algunos proyectos, por productores que codiciaban las grandes recaudaciones que consiguen las películas allí.

Brad Pitt también fue prohibido durante casi dos décadas después de protagonizar la película Siete años en el Tibet en 1997. Y a Lady Gaga se le ha prohibido actuar en el país desde que se reunió con el Dalai Lama en 2016.

Nuevos proyectos

Al margen de su polémica con China, Keanu Reeves está rodando la cuarta y quinta entrega de John Wick. Y también hará la serie The Devil in the White City, basada en la novela del mismo nombre.

Además, se especula mucho que Keanu Reeves podría dar el salto al Universo Cinematográfico de Marvel Studios. Algo que los fans de esta saga, que se puede ver en Disney Plus, están esperando con mucho entusiasmo. Habría que considerar si su presencia pone en jaque el estreno de esos filmes en China.

Algunos recuerdan que el año pasado, John Cena se vio abrumado tras una entrevista en Taiwán, lo que le llevó a pedir disculpas públicamente.

Todo indica, entonces, que Keanu Reeves no es el primero, ni probablemente el último, actor que es vetado de esta manera por las agencias reguladoras de China y las plataformas de streaming Tencent Video, Youku y Migu Video

MFB