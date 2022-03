Niñas que fingen estar durmiendo. Niñas que no fingen estar aburridas. Hermanas ensimismadas o altivas. Las pequeñas victorianas retratadas por la cámara de Lewis Carroll hacia mediados del siglo diecinueve –debían permanecer quietas unos 45 segundos– no actúan felicidad, pero son hábiles para escapar del tedio refrenándose la tentación de reír.

El deferente Carroll a veces las invitaba al cuarto oscuro, para que se vieran aparecer en el líquido de revelado, así como en otro plano hacía aparecer, tartamudeo mediante, a la Alicia de ficción ante la Alice Liddell real, mientras la paseaba en bote por Oxford. Era, en todo sentido, la infancia de la fotografía, y Carroll, fascinado por trucos, prestidigitaciones diversas y cambios de escala, se puso al timón de esa naciente nave hipnótica. Si en no pocos retratos a solas la modelo no mira a cámara, no es tanto porque las niñas sospecharan del éxito técnico de la empresa sino porque fueron pioneras en advertir que mirar a cámara tiene algo lastimoso, resignado, y, si se sonríe, de rendición incondicional.

Las del autor de Alicia en el país de las maravillas no eran imágenes fantasiosas ni surrealistas, excepto alguna tentativa onírica de doble exposición. Un vestuario leve o etéreamente exótico bastaba para colocarlo en los preámbulos de la pirada imaginación propia, y de la operación química que iría transformando a una persona en un personaje o en un animal parlante.

Era tan inmaduro ese arte que no había nacido el tiempo de plantearse si para un escritor sacar fotos equivale a tomar apuntes sin destino claro o a una franca desconfianza hacia la propia memoria. Si para un escritor la fotografía equivale a una huida del lenguaje (del flagelo de buscar y no encontrar palabras), o significa un mero descanso o recreo, o la oportunidad de dejar de mentir (ante la verdad de una imagen).

El ejercicio fotográfico de un escritor es milenario, y desde luego que precede al advenimiento de las cámaras, pero sin saberlo Lewis Carroll estaba inaugurando un linaje –el de los escritores fotógrafos– que asumió la imposibilidad de fijar un momento en un papel como lo logra la fotografía (que sería su gran competidora, y no el cine, como suele repetirse).

El colorido elenco recluta a Émile Zola, George Bernard Shaw, Anton Chéjov, August Strindberg, Giovanni Verga, Baron Corvo, Juan Rulfo, Adolfo Bioy Casares, Claude Simon, Eudora Welty, Kobo Abe, Arno Schmidt, Philip Larkin, Chris Marker, Bruce Chatwin, W.G. Sebald y Peter Nádas, entre otros anfibios.

Hacia fines del siglo XIX, el viajero ocurrente Samuel Butler elegía efectuar un triple asalto: fotografiaba aquello que había dibujado, sobre lo cual también había escrito. Tipos sociales, gente haciendo o no haciendo cosas: durmiendo en bancos y escalones de París, o en el pasto, apoyando la cabeza en una piedra; un afilador en Bellinzona; una señora mayor con sus canastos de fruta en un mercado de Novara; un chico loco y cómico en Varallo; ovejas negras en un vaporeto de Palermo a Trapani. No sorprende que su mejor obra literaria sean los fragmentos recortados que dispersó en cuadernos.

El diez por ciento de la biblioteca de Juan Rulfo lo constituían unos mil libros de fotografía. Le agradaba verse en la naturaleza, inmortalizarse en el paisaje, y es allí donde realizó varios autorretratos. Horizontes lejanos para que hubiera más espacio para el silencio; el mutismo de una imagen congeniaba con el autor de El llano en llamas. Instrumentos musicales tirados en la tierra, campanas de iglesia: silencio subrayado.

El encuadre de Rulfo exagera el estatismo de una foto. Algo hierático se acentúa; lo confirman los que danzan y sus poses teatrales congeladas. Para lograr una coreografía determinada, hay que ser rápido de reacción, aunque nadie asocia a Rulfo con la velocidad. En las mandíbulas mayas aguardaba el rictus que cifrara una vida: el cerrojo que la volviera inaccesible. Rolleiflex –la marca de una de sus cámaras– significa “a la altura del plexo solar”.



Fotografía de Juan Rulfo

La debilidad aparente del Bioy Casares fotógrafo en relación a Rulfo se debe quizá a que las caras argentinas que captaba eran más blandas que las mexicanas (más trágicas). Para sus muchos viajes, el autor de La aventura de un fotógrafo en La Plata tenía no pocas cámaras (anagrama de máscaras). “Para toda cara hay un ángulo de belleza”, sostenía quien se calificaba, sospechosamente, de “buen fotógrafo de mujeres”. Dejó buenos retratos –con aires de cine expresionista alemán– de hombres: Borges, Manuel Peyrou, y otros astros y satélites circundantes.

El contraste entre fotos despojadas y directas, y anotaciones y descripciones minuciosas, se nota en Bruce Chatwin pero sobre todo en el menos inquieto y más repetitivo Claude Simon. Sabemos a ciencia cierta que el autor de En Patagonia se detuvo ante una piragua de colores a rayas en Mauritania, la presunta cabaña de Butch Cassidy en Cholila, una carpa beduina en Senegal hecha de trapos azulinos, un televisor vacío convertido en jaula con un loro adentro en una vidriera de Lisboa. El escritor viajero pesca los motivos que lo pintan a sí mismo con tanta deliberación como uno más sedentario.



Foto por Bruce Chatwin de la antropóloga Maria Reiche en Nazca, Perú.

Claude Simon decía que no era ni un novelista ni un fotógrafo espontáneo. Detalladísimo en su escritura, aficionado al écfrasis ilusionado, dejó imágenes respetuosas de la precariedad general del mundo. Imágenes pobres (no por malas sino por austeras). Cantidad de bicicletas y por ende cantidad de niños. Muñecas viejas, sucias, tiradas. Grafitis, canoas, carros, caballos –dentro y fuera de un hipódromo–, burros. Es un Cartier-Bresson más distendido, sin el instante matemático (excepto cuando captura chicos bailando, o detenidos en el aire).

Estudiando negativos y manuscritos de Arno Schmidt, uno se hace una idea clara (y alta) del trabajo de un escritor como artista, de su persistencia, de su concentración en el tiempo. Schmidt rendía equivalencias: el tamaño de una ficha –su principal arma literaria– es el de una foto. Y es retributivo el contrapunto entre sus imágenes bucólicas –atento, no obstante, a las diagonales y al eje visual– y su modernismo narrativo.

“Uno siempre ve más de lo que puede poner en palabras”, afirmaba quien creía en la ventaja innata de los paisajes vacíos para imaginar. Locaciones para novelas hipotéticas y postes, puentes, molinos, su casa y alrededores, su escritorio, su mujer nadando. Fotografía autobiográfica, un poco como la de Philip Larkin, parecido a Schmidt sólo en su misantropía. No podría adivinarse si sus casos eran los de aquel que retrata a familiares, colegas y parejas porque no lo hicieron por escrito o lo hicieron defectuosamente.

Los encuadres y reencuadres de Larkin son inteligentes; las fotos resultan tristes, imposibilitadas de saltar fuera de una época. Tal vez para un escritor (sobre todo un poeta como Larkin), que suele sentirse a distancia de lo real, fotografiar signifique no sólo volverlo más tangible sino poder llevárselo a su casa, por decirlo así, para estudiarlo y coleccionarlo. (Entre lo medianamente real estaban sus colegas Kingsley Amis y Anthony Powell, como lo estaban Tennyson y Ruskin para Carroll). Sus abundantes autorretratos quizá iban en la dirección contraria: alejar de sí a alguien que se le venía demasiado encima. No es tanto la fidelidad sino la extrañeza que surge en un retrato lo que más atrae, incluso al retratado.

De alguna manera, le tocó a W.G. Sebald –que coleccionó postales ajenas para cebar su idea fija: la memoria– comprobar que era por medio de ellas que llegaría a un óptimo autorretrato, o al mejor perfil de un personaje cruzado. Sebald insertó esas postales y otros documentos gráficos en sus narraciones, las alternó con fotos sacadas o adulteradas por él mismo, las empató con una pátina de antigüedad auténtica o creada y las despojó de todo título de propiedad.

Refundó un territorio –el de la fructífera o debilitante tensión entre una foto y su contexto, revelado o callado– en el que no necesariamente prima la calidad sino el poder evocativo de una imagen. (Las hay que no sólo toleran un mayor margen de torpeza sino que ésta termina resultando una bendición).

Igual que André Breton, Alexander Kluge y Chris Marker, Sebald revalidó que son misterios muy distintos los que conceden la literatura y la fotografía, sin ignorar que bien frotadas son dos piedras que consiguen encender fuegos nada artificiales.

Mirá también