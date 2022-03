Brand Studio para AFA

Los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizarán en la ciudad de Rosario aparecen en el horizonte de las selecciones de futsal de Argentina, tanto masculina como femenina. Los equipos continúan esta semana con un microciclo de trabajo que se completará el viernes.

Las Selecciones se entrenan dos horas por día, en las que hay tareas físicas con los profesores Esteban Pizzi y David Torrijo y ejercicios técnico-tácticos, a las órdenes de Nicolas Gulizia y Nicolás Noriega.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario en el que participan atletas entre los 14 y los 17 años. Integran ODESUR los siguientes países: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

“Esta tercera edición de los Juegos se realizará en la Ciudad de Rosario, del 28 de abril al 8 de mayo y la Selección Argentina de Futsal participará de los mismos con los equipos masculino y femenino, compitiendo del 5 al 8 de mayo”, informaron desde la AFA.

La primera edición de los Juegos se realizó en Lima, Perú, en 2013, y la segunda en Santiago de Chile en 2017. Esta edición había sido originalmente programada para el año 2021 pero, debido a la pandemia, se reprogramó para la fecha actual.

“Las selecciones de futsal ya han realizado distintos Campus con jugadores de todo el país durante 2020 y 2021. Luego del éxito del Programa YOG implementado para Buenos Aires 2018, mediante un proceso de detección y desarrollo de talentos, coordinado para el Futsal por el Preparador Físico de las Selecciones Nacionales, Esteban Pizzi, y realizados en conjunto con el ENARD, la Secretaría de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino, los organismos han decidido continuar con ese camino para esta competencia juveniles”, agregaron desde prensa de AFA.

Convocados en las preselecciones

Los convocados por Nicolás Gulizia de la preselección masculina para trabajar en este ciclo son: Tomás Balbiano (Ferro Carril Oeste), Emanuel Panizza (Huracán), Gonzalo Starna (17 de Agosto), Santiago Boo Ianzito (El Talar), Facundo Rosasco (Argentinos Juniors), Rodrigo Álvarez (Boca Juniors), Tomás Becco (Boca Juniors), Lautaro Yáñez (Boca Juniors), Bruno Galván (Camioneros), Ezequiel Valiente Salinas (Camioneros), Joaquín Sampayo (Ferro Carril Oeste), Santino Oilhaborda (Ferro Carril Oeste), Joaquín Carreño (Franja De Oro), Lucca Santiago Barrios (Huracán), Bruno Bettoni (Pacífico), Matías Bonino (Pinocho), Lucas Granda (Pinocho) y Gonzalo Parada Cao (River Plate).

La Preselección femenina, en tanto, se entrena con las siguientes jugadoras: Carolina González (Pacífico), Nicole Braggio (Platense), Luciana Bentancor (River Plate), Morena Ochonga (Unión de Ezpeleta), Jazmín Della Vedova (All Boys), Valentina Naúd (All Boys), Ariana Schmid (All Boys), Florencia Tolaba (All Boys), Priscila González (Argentinos Juniors), Ailín Giménez (Estudiantes BA), Morena Lomba (Ferro Carril Oeste), Julia Ponce (Ferro Carril Oeste), Sofía Chávez (Platense), Ornella Pelizardi (Racing Club), Micaela Recúpero (Racing Club), Priscila Sánchez (Racing Club), Ludmila Díaz (River Plate), Milagros Rodríguez (River Plate), Pilar Fernández (Sportivo Barracas) y Agustina González Gastell (Sportivo Barracas).

Doce serán los jugadores que integrarán cada plantel en la competencia.