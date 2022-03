Tras separarse definitivamente de Nicolás Cabré, Laurita Fernández fue vinculada a Benjamín Vicuña, a través de un rumor que fue creciendo después de que ambos coincidieran en el set de filmación de una película.

La bailarina y el chileno estuvieron juntos en Mendoza grabando escenas de Papá al rescate, el nuevo film de Marcos Carnevale que está previsto a estrenarse en 2023.

Lo cierto es que ante las versiones que indicaban que podían llegar a tener onda ya que ambos estaban solteros, la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece, lunes a viernes a las 16) dio detalles de su relación con el ex de la China Suárez.



Laurita Fernández habló de cómo se llevó con Benjamín Vicuña durante la filmación.

En ese sentido, Laurita negó cualquier vínculo amoroso con el galán chileno, a quien conoció durante su noviazgo con Cabré, pero con quien no había entablado un vínculo más allá de un saludo cordial. La bailarina, ex de Cabré, y Vicuña, ex de la China Suárez, se encontraban en eventos de cumpleaños como el de Rufina, la hija de Nico y Eugenia.

“Con Benjamín nos hemos cruzado en cumpleaños de hijos de ex, pero no habíamos charlado. O sea, nos conocíamos por vernos en diferentes circunstancias, pero no habíamos charlado ni trabajado juntos. Y estuvo buenísimo”, aseguró Fernández en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11).

Por su parte y tras dejar bien en claro que el vínculo es solamente profesional, Laurita contó detalles del encuentro que tuvo con Vicuña previo al rodaje.

“Antes de empezar la película nos reunimos con Marcos Carnevale (director) y con él para habar del proyecto y para conocernos. ¡Y la mejor! Fue una experiencia divina. Él es un gran actor y lo admiro mucho”, aseguró Laurita.

Desde que se separó, a fines del 2021, de Cabré, tras varias idas y vueltas, la campeona de Bailando por un sueño 2015 se dedica de lleno a su trabajo y poco se sabe sobre su vida sentimental.



Benjamín Vicuña y Eli Sulichin están en pareja desde hace unos meses. Foto Instagram.

A cuatro meses de la ruptura con el actor, Laurita fue consultada por los Socios del Espectáculo por una posible reconciliación, pero la conductora fue determinante en su respuesta: “No hay vuelta atrás. Es una historia cerrada, terminada”.

El gran disgusto de Laurita Fernández con una aerolínea

Luego de sus compromisos laborales en Mendoza y tras grabar escenas de la película, Laurita Fernández contó el mal momento que pasó tras arribar a Buenos Aires en un avión de Aerolíneas Argentinas.

Al aterrizar, la bailarina no dudó en hacer su descargo en las redes sociales. “No suelo quejarme por acá, pero desastre Aerolíneas Argentinas. A otros pasajeros del mismo vuelo también les pasó“, escribió, furiosa en Twitter.

Y luego contó lo que le sucedió, haciendo responsable a la aerolínea local: “Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No da garantía de seguridad a sus pasajeros”.

Por su parte, en la página oficial de Aerolíneas Argentinas advierten que la compañía no se hará responsable frente a inconvenientes con el equipaje, como raspaduras, abolladuras, roturas de candado o correas, cortes, manchas, o daños ocasionados por la inspección.

DR