El enojo de Leo García con Martín Salwe en El hotel de los famosos (El Trece, a las 22.15) fue creciendo hasta alcanzar ayer, jueves, un punto escandaloso. Sin filtro, el músico, que ya se venía enfrentando con el locutor en emisiones anteriores por un chiste sobre su sexualidad, estalló: “No me gusta estar con personas homofóbicas”.

Antes de que el músico se despachara con esa acusación, ante una pregunta de Carolina Pampita Ardohain, co conductora del ciclo junto a Chino Leunis, el locutor Martín Salwe había respondido en referencia a Leo: “No tengo nada contra él, siento que se confundió conmigo y llevó todo a un lugar oscuro”.

Pero el cantante, lejos de tomar la oportunidad que le ofreció Pampita de disculparse con su compañero, fue por más: “Hubo agresiones emocionales que no me hicieron bien. No me gusta estar con personas homofóbicas”, arremetió

“Estaría bueno que después algún profesional le explique qué es una persona homofóbica”, se indignó Salwe.



“Hay que madurar en la vida. Tiene 24 años, es chico, pero es un hombre. El problema es que es poco maduro”, siguió Leo.

“Debe tener más cuidado, y más en televisión, con las palabras que usa”, reclamó el locutor en alusión a García. “Vos tenés que tener cuidado con lo que decís, porque estás en televisión, y no podés decir las barbaridades que decís. En el medio del humor, te tira cosas horribles, se va a la mierda”, retrucó el músico.

Cómo empezó la pelea

Todo el problema entre Leo García y Martín Salwe había comenzado en una emisión anterior de El hotel de los famosos, cuando el locutor le preguntó a la bailarina Melody Luz por sus preferencias con respecto a las mujeres.

“No sé por qué se hacen tantas preguntas sobre la sexualidad, me incomoda mucho este tema”, saltó entonces Leo García. “Se pregunta mucho por la sexualidad, y es algo que hoy me molestó mucho, hay que superar eso”, agregó.

Y se fue indignando cada vez más: “Qué le gusta a ella, qué me gusta a mí, si soy homosexual, que me quiere coger, y ese tipo de cosas. Me hincha las pelotas, es muy poco evolutivo, son demasiado machistas ustedes”.

“Yo me sentí ofendido cuando me dijiste que me querías coger, no está bueno, no fue un chiste. Es necesario que pidas disculpas y no hagas más chistes de sexo conmigo”, le recriminó a Salwe.



“Si te sentiste ofendido, te pido disculpas, obviamente fue sin querer, no fue a propósito”, trató de calmarlo Salwe al tiempo que le extendió la mano. ” “Igual sabelo que lo último que haría acá es molestarte a vos”, añadió.

Sin embargo, como se pudo ver en la emisión de anoche, las disculpas no surtieron efecto ya que Leo García volvió a arremeter sin anestesia contra Martín Salwe e insistió en calificarlo de “homofóbico”.

Palpitando la primera eliminación

Al comienzo de la emisión de ayer, jueves, en El hotel de los famosos, de los 16 participantes, 3 estaban nominados: Militta Bora, Silvina Luna y Leo García. Ellos se enfrentaron en un desafío en el que al resultar perdedora, Militta Bora se convirtió en la primera “duelista”.

Luego, se disputó la instancia “Todos contra todos”, donde los participantes votan unos contra otros. A la hora de los resultados, la bailarina Kate Rodríguez fue la que cosechó más votos y de ese modo, se transformó en la segunda duelista.



Así las cosas, tal y como adelantó Pampita Ardohain, las duelistas Militta Bora y Kate Rodríguez se medirán en un desafío y la que lo pierda será la primera eliminada de El hotel de los famosos.

