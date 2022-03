Si el de anoche fue el último partido de Lionel Messi en Argentina vestido con la camisera de la Selección, no podría haber sido mejor. Porque Leo jugó un partidazo contra Venezuela y se brindó desde el minuto inicial. Jugó con las ganas de un amateur o de un debutante. Regaló un par de pases de crack y pudo convertir, con algo de ayuda de Fariñez, a 10 minutos del final. Está feliz Messi en el país, por eso terminó saltando y cantando de cara a una de las populares. “Soy argentino/es un sentimiento”, entonó el 10. Y luego todos se fueron a dar una vuelta olímpica para que la Bombonera se una en un “dale campeón”.

Fue el primero que habló después de los festejos. “La verdad es increíble la gente, en los últimos tiempos, la unión que hay entre el público argentino y esta selección. Era un día para disfrutar y lo hicimos”, comentó visiblemente emocionado.

Y con esa cara de felicidad, confesó cómo se siente en la Selección: “Hace tiempo que estoy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, por este grupo, por la gente, que me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Después de ganar la Copa, todo fluye más natural. Siempre ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy terminamos como una despedida, porque creo que no vamos a venir más antes del Mundial”.

Tras comentar situaciones del juego, una pregunta le permitió sincerarse de cara al futuro. “¿Después del Mundial? No sé. Pienso en lo que viene, en Ecuador que está cerquita, en los partidos de junio, en los de preparación de septiembre/octubre, en el Mundial. Después me voy a tener que replantear muchas cosas, independiente de que me vaya bien o mal, esperemos que bien. Por ahí, cambian muchas cosas”.



El cariño de la gente hacia Lionel Messi. Foto: Juano Tesone.

Casi no tuvo fallas en el partido Messi e hizo todo bien. Dos sensaciones quedaron tras la goleada ante la Vinotinto. La primera es que Lionel ya no se siente cómodo jugando de falso 9: el rosarino juega mejor cuando tiene por delante suyo a varios futbolistas, para tocar e ir a buscar o para regalar habilitaciones, como lo hizo con Joaquín Correa. La segunda sensación es inequívoca: la Pulga es realmente feliz jugando para Argentina y por eso se permite jugar un simple partido de Eliminatorias como si fuese un duelo mundialista.

Para agigantar sus números en la Selección, de la que es su goleador histórico, La Pulga acumula 81 goles en 161 encuentros. Con un detalle, el gol fue con la derecha, pierna con la que apenas convirtió seis tantos. Apenas dos fueron de cabeza y los otros 73 con la izquierda. Además, lleva 760 en su carrera, y es el segundo goleador de la historia del fútbol detrás del portugués Cristiano Ronaldo.

Como nunca, el hincha disfrutó de la presencia de Messi en Argentina. ¿La última función?