Un posteo de Ed Sheeran en sus redes junto a J Balvin en el estudio. Esa foto fue la antesala que el músico británico eligió para destacar dos nuevas canciones y contar cómo se conocieron antes de encarar proyectos juntos.

“Quiero compartir algo en lo que estuve trabajando. Conocí a J Balvin en un gimnasio en Nueva York el año pasado”, arrancó Sheeran vía Twitter. “Eramos solo él y yo y era muy temprano. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Después nos hicimos amigos y charlamos toda la tarde”.

“Estuve en Nueva York en Navidad para sus espectáculos, así que decidimos tener un día en el estudio que condujo a mucho más que descubrirán pronto… Pero las dos primeras canciones que escribimos, Sigue y Forever My Love, saldrán pronto y las amo absolutamente”.



La foto que compartieron Sheeran y Balvin en sus redes.

Desafío musical e idiomático

Sheeran aprovechó el entusiasmo para contar como resultó la aventura de trabajar con Balvin en el estudio. “El quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero que les guste tanto como a mí, y estén atentos a más por venir”, concluyó.

Sigue y Forever My Love, un adelanto de otro material a dúo, estarán disponibles este jueves 24 de marzo. Además de las canciones, los temas tendrán sus propios clips para ver en YouTube.

El autor de José agregó que luego de conocer a Sheeran, “nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una vibra gigante que nos llevó a una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta sobre cómo ser padres…”

En cuanto a Ed Sheeran, su nombre titiló en el line-up de un festival solidario y televisivo por Ucrania. Camila Cabello, con quien Sheeran acaba de lanzar un single conjunto, fue otra de las artistas anunciadas.

En cuanto a Balvin, el colombiano compartió recientemente el single Niño soñador.

Tengo una vida que cualquiera desearía/Diez Ferraris en la cochera/Y en el cuarto una joyería/ Tengo un reloj con más diamantes que una mina…

Ed Sheeran en la Justicia

A principios de marzo, la Corte de Londres dio a conocer, por error, el extracto de una canción inédita de Sheeran, para gran sorpresa del músico británico que mientras lanza proyectos nuevos está siendo juzgado por el presunto plagio de su gran éxito Shape Of You.​

“Es una canción que escribí el pasado enero. ¿Cómo la ha obtenido?”, exclamó la estrella del pop, de 31 años, sorprendido por el extraño ámbito de estreno.

Sheeran y dos autores allegados a la estrella pop fueron acusados por otros dos compositores, Sami Chokri y Ross O’Donoghue, de inspirarse parcialmente en su canción Oh Why para la melodía de Shape Of You, el tema más vendido en el mundo durante 2017.

El millonario cantante británico defendió la originalidad del tema más escuchado en la historia de Spotify.

“Siempre procuré ser completamente justo a la hora de los créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones”, se defendió Sheeran. “Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente”.

