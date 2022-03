Wanda Nara con Agustín Longueira su guardaespaldas.

Según un trascendido del entorno cercano a Wanda Nara, Mauro Icardi despidió a guardaespaldas de la empresaria. Lo que habría llevado al futbolista a tomar la decisión fueron los celos que sentía por el acercamiento que el guardia de seguridad tuvo con su esposa cuando viajó a Buenos Aires.



El periodista Rodrigo Lussich fue quien contó la noticia: “La bomba se llama ‘él durmió cerca de ella y el marido de ella, lo echó’. Él durmió cerca de ella… El marido dijo ‘tan cerca es demasiado’ y lo echó”, comenzó diciendo el conductor.



Lussich aseguró que la noticia le llegó desde el propio damnificado Agustín Longueira, quien le envió un audio a través de WhatsApp para contarle lo sucedido con el jugador del PSG.



Longueira explicó en el audio: “A mí me contratan para ir a buscarla a Ezeiza y después de ahí fueron programando las fechas de los lugares a los que tenían que ir. Una sola noche me quedé en la casa en otra habitación. Fue después de la fiesta privada que le hicieron a Wanda. Yo fui al lugar con ellos y yo fui a la casa donde hubo una previa con las amigas y yo me quedé abajo”.



Longueira es un hombre de 32 años, oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Es custodio y, en el pasado, fue parte del Regimiento de Granaderos a Caballo. También fue guardia de seguridad de un boliche y cuidador del Aeroclub en el aeródromo de su ciudad.



Periodistas le preguntaron a Longueira sobre los rumores que lo vinculaban con Wanda pero él siempre dejó en claro que era una relación laboral y que le gustaba mucho trabajar junto a Nara, a quien consideraba una mujer “sencilla, buena y educada”.