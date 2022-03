Reuters.

El futbolista Lionel Messi aseguró esta noche que “hace tiempo” que es “feliz” con la Selección argentina y dijo que después del Mundial de Qatar 2022 se va a “tener que replantear muchas cosas”.



“Hace tiempo que soy feliz acá. Desde antes de ganar la Copa América la gente me demuestra que quiere mucho y soy un agradecido cada vez que vengo a Argentina. Ganar ayuda a que todos sea más lindo y más fácil”, comenzó diciendo el capitán argentino.



Tras la goleada frente a Venezuela por 3 a 0 por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 sorprendió al revelar: “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Ahora solo pienso en lo que viene que es Ecuador”.



Además Messi manifestó: “Es un día lindo para disfrutarlo. La verdad es que no esperábamos menos de esta gente. Es muy linda la unión que hay entre el público argentino y esta selección”.



“Intentamos movernos rápido, Venezuela estuvo mucho atrás. En el primer tiempo tuvimos oportunidades pero en el segundo se abrió más”, manifestó en relación al encuentro.