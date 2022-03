Cuando fui a ver al entrenador, pensó que yo era un demente. Pero no me lo dijo. Era abril de 2010: vivía frente a una computadora, pesaba casi cien kilos y la última actividad física que recordaba databa de 1985. Cerca de cumplir 50, era un candidato de fierro al ACV.

Esposo y padre de cinco hijos, decidí abandonar esta vida sedentaria a partir de la práctica de un deporte. El primero que pasó por mi cabeza fue el fútbol, pero en el fútbol tengo dos graves problemas: mi pierna derecha y mi pierna izquierda, entonces opté por la natación. Sólo había nadado en la pileta familiar de forma recreativa con mis hermanos por lo que debía arrancar desde el quinto subsuelo para alcanzar la meta que me había propuesto: unir Europa y África a nado por el Estrecho de Gibraltar.



Constancia. Este papel no deja de tener un peso simbólico enorme para Agustín Barletti. Es el reto cumplido.

Por qué elegí este desafío es, quizás, la pregunta que más veces me han realizado.

Lo hice en primer lugar porque me gustan los retos. Necesito sentir que me bato con ellos. Luego, lo elegí por su extensión. Sus 20 kilómetros de ancho lo convertían en una meta difícil, pero no imposible de sobrellevar.

Otro punto a favor era la existencia de la Asociación Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar. Esta organización española brinda el soporte necesario para realizar el cruce y certifica su realización. Son ellos los que, según los pronósticos de tiempo y mareas, definen el día y hora de la largada, brindan el barco guía que va marcando el rumbo y el gomón que acompaña de cerca a los nadadores. También se encargan de los trámites ante las autoridades migratorias y coordinan con las Prefecturas de España y Marruecos y los capitanes de los más de 300 grandes buques de carga que a diario transitan por el lugar.

Como frutilla del postre, estaba la posibilidad de tirarse a nadar en Europa y llegar a África. No todos los días se pueden unir dos continentes. Entiendo que más de un lector pueda tildarme, con justicia, de loco. Con ese parámetro, pueden imaginarse lo que en aquel momento pensaron y opinaron los que recibieron la noticia. Solo dos personas creyeron en mí desde el primer segundo, mi esposa Lucila y mi hija mayor, Sofía, que al recibir la noticia dijo “Papi, vos lo vas a lograr”.



Esfuerzo. Agustín Barletti (su brazo) mientras nadaba en las aguas del estrecho de Gibraltar.

Lo cierto es que siempre me gustaron los desafíos y Gibraltar no era mi primera locura a la hora de imaginar objetivos.

Cuando terminé el servicio militar, ingresé a la Facultad de Derecho de la UBA. Mi padre propuso entonces que me dedicara exclusivamente a estudiar. Él se encargaría de mis gastos. Tenía dos caminos: relajarme y naufragar por años en las aulas como un estudiante crónico u honrar el gesto paterno. Me propuse rendir libre la carrera para terminarla en el menor tiempo posible. Estudiando de lunes a lunes daría una materia por mes.

Como sucediera años después con el cruce de Gibraltar, diseñé un plan de trabajo que cumplí con solemnidad y me recibí de abogado en alrededor de dos años. Con las notas justas, pero lo logré. Dejé muchas cosas por esa meta. El tiempo transcurrido se encargó de enrostrarme el error de haber sepultado en el estudio exacerbado una parte de ese jolgorio juvenil que ya nunca recuperaré.

Después, decidí realizar un doctorado en Derecho Constitucional, y otra vez apunté alto. La Sorbona en París. Tras varios meses de trámites, en enero de 1988 llegó la carta de autorización. Debía presentarme en septiembre de ese año en la Sorbona para comenzar a cursar. Quedaba sin embargo por resolver un pequeño detalle: no sabía hablar francés.

Así como para Gibraltar me contacté con el mejor entrenador de aguas abiertas de la Argentina, en aquella ocasión busqué a la mejor profesora de francés de Buenos Aires, y al mismo tiempo, me anoté en la Alianza Francesa. Tomé clases particulares todos los días y en 8 meses rendí cuatro años libres en la Alianza Francesa. Llegué a Francia con una buena base del idioma, y fue así como a mediados de 1990 pude sostener mi tesis en un examen oral que duró más de tres horas.

Dos décadas después de aquel examen, me enfrentaba a esta otra prueba. El terreno me sabía más complicado. Ya no era cuestión de estudiar si no de intentar poner a tono los músculos tras largo tiempo de inactividad. El jurado no serían profesores, sino la naturaleza misma expresada en la inmensidad del océano y la majestuosidad de los vientos.

Con el cruce a nado en mente, quedaba resolver el plan de trabajo. El paso inicial era conseguir el entrenador. Todas las opiniones se inclinaban por Pablo Testa. Lo fui a ver (recién unos meses después, Pablo confesó sus impresiones de aquel encuentro). No era para menos. A su oficina llegó un día una persona cercana al centenar de kilos que le dijo que nunca nadó en competición, que hacía 25 años que no se tiraba al agua y que quería cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Fue ahí que esa noche, cuando Pablo llegó a su casa, le contó a su esposa que un demente lo había visitado con una propuesta insólita.

–Más que un entrenador, este señor necesita un psicólogo, le comentó.

Aún hoy no me explico cómo, pero lo cierto es que Pablo no llamó al manicomio para que vinieran a buscarme. Me dio una chance, pero bajo dos condiciones: un profundo chequeo médico y, si la salud estaba bien, quería verme nadar para saber en dónde estábamos parados. Cumplidos estos requisitos, Pablo consideraría la posibilidad de tomarme a prueba durante dos semanas para constatar cómo me comportaba durante los entrenamientos La etapa de prueba arrancó, y allí le demostré a Pablo dos cosas: mi deplorable estado físico y mi enorme fuerza de voluntad. De esta última se aferró para darme una chance.

A partir de allí se trazó un entrenamiento progresivo en piscina olímpica que duraría 19 meses en los que nadé más de 2.300 kilómetros, el equivalente a unir Buenos Aires con San Pablo en Brasil.

La primera semana fue la más dura y dolorosa. Pablo me había anticipado que sentiría la recarga de trabajo. ¡Y vaya si la sentí! Se calcula que el cuerpo humano tiene unos 650 músculos. A mí me dolían todos. La sensación de cansancio era permanente, pero me iba acostumbrando al esfuerzo.

Llegaba a casa y solo quería la cama. Fue un pequeño calvario que transité casi en soledad y por la propia idiotez de no exteriorizar mis limitaciones.

Esta primera etapa coincidió, además, con un momento que definiría como de “absurdo fundamentalismo” respecto a los entrenamientos. Llegué a creer que si no entrenaba de lunes a sábado el mundo se vendría abajo. La prioridad era tal que desplazaba cualquier cosa.

Llegué a Gibraltar en octubre de 2011. Ya pesaba 79 kilos y gozaba de un estado físico que jamás había tenido. “Lo importante es haber llegado hasta aquí, todo lo que siga es anécdota”, me escribió un amigo que conocía mis temores frente al desafío por venir.

El 19 de octubre, tuve un intento fallido de cruce debido a las altas olas y el viento imperante. Un directivo de la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar decidió sacarme del agua no sin antes soportar mis quejas y pataleos. Unos días más tarde, el 23 de octubre, amaneció en mejores condiciones para el intento. El mar estaba planchado y no había una gota de viento. Eso sí, negros nubarrones auguraban una lluvia que, de producirse, cancelaría la prueba por falta de visibilidad.

Me tiré al agua con un cielo encapotado, pero que dejaba abierto un orificio del que descendía un rayo de sol que me iluminó y acompañó durante la travesía. Fue solo luego de llegar a la meta que el cielo abrió sus grifos y dejó caer una lluvia torrencial.

Desde el inicio de la travesía sentí una sensación placentera y única. Me sentía con una seguridad absoluta que jamás había experimentado. Nada podía pasarme, alguien me protegía. En esta misma etapa, alcancé una velocidad de nado que nunca había logrado y que, estoy seguro, jamás volveré a obtener.

A tal punto esto que, llegada la primera hora, ya había recorrido más distancia que durante las dos horas y media del anterior intento fallido. Traté de definir ese sentimiento de fortaleza y seguridad, y no fue sino dos días después que pude hacerlo.

Viajaba en el avión de regreso a Buenos Aires y un impulso irrefrenable me llevó a tomar papel y lápiz para escribirle unas líneas a mi mamá. Hacía décadas que no lo hacía. La última carta debería datar de mis tiempos de escuela primaria, para algún Día de la Madre. Le puse que, en la inmensidad del océano y rodeado de tanta paz me sentí nuevamente en la seguridad del seno materno. Durante el cruce, mi comunión con ella fue total. La sentí conmigo en todo momento. Me acunó y protegió en su seno.

El Estrecho, sin embargo, no se había rendido tan fácilmente. A 2000 metros de la meta, la corriente se puso en contra y quedé nadando en el mismo sitio. Me concentré en acelerar aún más y en escuchar los desesperados gritos de mi entrenador para que mantuviese la ruta de nado. El esfuerzo de ese último tramo fue duro y multiplicó la felicidad de la llegada.

Más que físico, requirió poner el alma, y en eso mucho ayudaron Rocío y Candelita, dos de mis hijas que lloraron cuando se enteraron de mi primer intento fallido. En cada brazada pensaba “hoy mis hijas no vuelven a llorar”, por eso digo que sobre sus lágrimas lo hice y me volví fuerte para alcanzar la meta.

Para concretar la travesía nadé más de 20 kilómetros en 6 horas y 7 minutos. ¡Ojo que no es un tiempo para presumir! El promedio de los que cruzan es de unas tres horas, claro que la mayoría son nadadores olímpicos y profesionales. Estuve en el estrecho junto a delfines y tortugas marinas, un banco de atunes pasó por debajo mío y tuve la visita de un tiburón y una bella pareja de orcas.

Después del cruce, sentí una tremenda sensación de continuar. Necesitaba algo más. Había cumplido el objetivo y precisaba otra meta por delante. Mi entrenador propuso entonces el desafío de Malvinas, y nos pusimos a trabajar en eso.

El 9 de noviembre de 2014, con 53 años, tuve el honor de unir a nado las dos islas Malvinas por el Estrecho de San Carlos en poco más de dos horas y con el agua a dos grados de temperatura.

Al lugar elegido para mi travesía se lo conoce como “el corredor de las bombas”. Allí desembarcaron las tropas británicas en 1982 en medio de un escenario de sangre y fuego.

Con pocos días de sol, el clima en Malvinas es duro e inclemente y el Estrecho de San Carlos, una suerte de embudo que concentra olas y viento. Sin embargo, el día que me tiré al agua, el cielo era de un azul profundo, reinaba una suave brisa y el mar parecía aceite. Un piloto de avión, que sobrevoló ese día, tomó unas fotos aéreas y al entregármelas afirmó que en los casi 10 años que llevaba trabajando en eso jamás había visto un día tan diáfano, pacífico y luminoso. La historia del Gibraltar se repetía.

¿Por qué lo hice? Dejar un legado es parte de nuestro propósito en la vida. Sin importar lo que hayamos hecho hasta el momento, ni aun lo que hayamos vivido, estamos obligados a crecer cada vez más hacia la perfección como seres humanos. La gran pregunta es qué queremos realmente para nuestra vida, cuál es nuestro propósito en el mundo y, sobre todo, qué estaremos dispuestos a hacer para lograrlo.

Hace un tiempo, tuve la posibilidad de brindar una conferencia sobre mis cruces a nado. Al finalizar, una persona se me acercó.

–¿Se da cuenta del legado que le deja a sus hijos con tamañas hazañas?

Me topé de una vez con el tesoro que me brindaban las aventuras vividas. Si la mejor herencia que podemos dejar a nuestra descendencia es lo que les enseñamos por medio de nuestras vidas y ejemplos, era seguro que mi esfuerzo para algo, quizás, había servido.

Agustín Barletti es escritor y periodista especializado en transporte, logística y comercio exterior, doctor en Derecho Constitucional egresado de la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de París II (Sorbona). Con nueve libros publicados, aborda temas como la reforma constitucional, el periodismo especializado, o la autoayuda por sus cruces a nado en aguas abierta con “Hazaña en Gibraltar” y “Malvinas, entre brazadas y memorias”. También incursionó en la novela histórica con su obra “Salteadores Nocturnos” sobre la vida del Presidente Arturo Illia, y en la logística con la trilogía “La hora del canal Magdalena”, “Canal Buenos Aires, el eslabón perdido” y “Canal Martín Irigoyen, hacia una nueva vía navegable”.