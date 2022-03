A través de sus historias, Noelia Marzol la protagonista de “Sex, viví tu experiencia” reveló: “Acabo de encontrar una joyita de Ramirito Arias, hermosa. Estoy eliminando fotos del feed y de repente, me encuentro con esto. Esto significa que Ramirito Arias me venía stalkeando desde 2017. Ay, mi amor, te amo. Qué linda historia de amor”.

Tras adjuntar una imagen que probaba el like de Ramiro en una de sus fotografías, Noelia le preguntó: “¿Quiero saber si los likes los diste una vez que ya eras mi pareja o antes?”. “Antes”, aseguró él. “¿No te parece algo patológico?”, siguió Marzol. “Me daba miedo que los pudieras ver”, reconoció Ramiro. “Los descubrí, amor. Te amo por lo que hiciste, ¿sabes? Como que siento que me amas de antes”, siguió la famosa.





“Descubrí otros, amor, tu intención era que salga yo y vea que un chico que se llamaba Ramiro Arias, me daba mucho like y ¿que te stalkee yo a vos? Me da un poco de miedo su actitud… Siendo que después fue al teatro a conocerme”, concluyó Marzol.