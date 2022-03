Por más que el Gobierno trate de disimularlo, el crédito de US$ 44.000 millones que el Directorio Ejecutivo aprobó ayer no implica formalmente una reprogramación de los vencimientos del crédito stand by firmado en 2018. Argentina no consiguió alterar el cronograma original de pagos, mucho menos como pretendía Cristina Kirchner: pagar a 20 años. El Gobierno pidió un préstamo que provee el financiamiento necesario para cancelar los compromisos con el FMI. Es eso.

Cinco directores del organismo habrían reclamado que el país inicie de una vez un camino de reformas estructurales según fuentes al tanto de las negociaciones. Habrían sido Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Francia. Todos ellos están a favor de que el país reduzca las barreras regulatorias a la productividad, a las inversiones y al empleo formal.

Tampoco es una novedad. Los directores de estos países ya decían lo mismo sobre la Argentina cuando el país había pedido acceder al FMI en la época de la posguerra, en la época de Juan Domingo Perón. Los mismos planteos: que el país eliminara las trabas que había instalado a la salida de la guerra.

El comunicado del organismo de ayer refleja la posición de estos directores, aunque sin dar nombres.

“Los directores pidieron reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de Argentina. Resaltaron la importancia de fortalecer el mercado de deuda en pesos domésticos; mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de sectores clave, incluida la energía; y promover la inclusión laboral y de género”.

También el documento agregó que “los directores destacaron la necesidad de fortalecer el clima de inversión eliminando gradualmente las distorsiones económicas y brindando un marco regulatorio más predecible, incluso en sectores estratégicos”.

A primera vista luce contradictorio que mientras los directores solicitan que la Argentina lleve adelante reformas, el préstamo de Facilidades Extendidas que acordaron el Fondo y la Argentina no incluya entre las condicionalidades modificaciones de esa naturaleza en los esquemas legales que regulan la mayoría de los mercados en la Argentina.

Sin embargo hay una explicación. Y es que el FMI sabe que este Gobierno no está en condiciones de llevar adelante reformas, mucho menos luego de que La Cámpora votara en contra el programa con el FMI en el Congreso semanas atrás. “En ese sentido, puede decirse que la no exigencia de encarar este tipo de reformas por parte del organismo representa un reconocimiento realista de esta situación”, escribió un informe de la consultora ACM sobre el programa.

Las reformas estructurales llegarán serán agregadas con posterioridad al cronograma del acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado ayer. Serán negociadas con el equipo económico de la próxima administración.

Por definición entonces, si el acuerdo actual no incluye medidas de fondo y el directorio está diciendo que éstas son necesarias para que la Argentina deje atrás sus vulnerabilidades, el FMIno está confiando en la potencialidad del programa actual. O sabe de sus limitaciones o que para que cumpla los requisitos mínimos (desembolsar el dinero para que Argentina no entre en atrasos y cobre la deuda), el acuerdo deberá ser calibrado una y otra vez.

Finalmente, hay números y supuestos que muestran que el organismo ha caído (una vez más) en inconsistencias para cerrar con la Argentina. Por ejemplo: – el FMI asume que la Argentina pagará los compromisos con el organismo a través de una combinación de deuda externa (según el staff report la Argentina recuperaría el acceso de los mercados en 2025) e inversión extranjera directa.

– la Argentina llegará en tres años a tener un riesgo país de 450 puntos básicos.

– habrá un proceso de desinflación gradual, arrancando este año con un techo de 48% y reduciéndose 5 puntos porcentuales por año.

“Dados los riesgos elevados en el plan y la situación precaria de las reservas, una recalibración ágil será esencial para el programa”, escribió el staff en el documento.

Las propias autoridades admiten esto en el reporte de ayer. “Las incertidumbres son elevadas, especialmente aquellas asociadas con el aumento tensiones geopolíticas y los desafíos que implicarán para reducir la inflación y el subsidio proyecto de ley, aunque los precios agrícolas mundiales más altos ayudarán a mitigar los efectos externos y fiscales. Son de la opinión de que, a pesar de las fragilidades, se puede sostener una recuperación inclusiva mediante abordar los desequilibrios y fomentar las exportaciones netas y la inversión extranjera directa, de modo que las restricciones externas al crecimiento no se convierta en vinculante. Además, los riesgos al alza para las perspectivas no se pueden descartar de oportunidades que surgen de los grandes recursos naturales de Argentina (incluida la energía y reservas mineras) y potencial de capital humano”.