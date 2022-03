Pregunta Juan: Dario, estoy usando soja partida en feedlot, tanto para recria como para engorde. El año pasado embolsamos con algo más de 14 de humedad y tuvimos roturas en el silo bolsa por granizo. Ahora se esta empezando a ver en partes de la bolsa que la soja sufrió algún calentamiento, estimo que por ingreso de aire y por tener algo de humedad el grano. Hay muy poca soja podrida, solo cerca de los orificios por donde ingresó algo de agua, pero cada tanto hay algunos metros con color más amarronado. ¿Estas partes con daño por calentamiento se podrían usar sin problema o hay que tener alguna precaución?

Respuesta de Darío Colombatto (experto en Agroconsultas): Juan, en lugar, si es poco lo mojado/ardido y con olor, lo descartaría. Si es bastante, intentaría diluirlo entre lo bueno, de tal forma de no superar el 10-15% del total. De menor a mayor, los problemas podrían ser: a) menor valor nutritivo de la proteína por calentamiento, b) rechazo de los animales al consumo, c) disminuciones en digestibilidad de dieta total por los problemas en la proteína ya mencionados y d) micotoxinas que generen problemas hepáticos y de salud intestinal también. Afortunadamente, el rumiante funcional (arriba de 200 kg para estar seguros) es resistente gracias al rumen a la acción de la mayoría de estas micotoxinas que se generan, por lo tanto lo usaría en categorías grandes de recría y para terminación, teniendo las precauciones de manejo que te pasaba en los puntos a) a c).

