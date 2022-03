A mediados de marzo, Agustina Ávila mostró la sonrisa a una cámara. Vestía una malla deportiva, estaba cerca de una orilla: recién salía del agua, luego de haber nadado 1000 metros durante una competencia. Era ahora la ganadora de su categoría. La misma persona a la que tiempo atrás solo le daban una semana de vida.

Se llama Melina de segundo nombre, tiene 23 y reside en la provincia de Córdoba. Esta ciudadana de la capital local le dio a entender a Clarín, de mil formas, que ama la natación. Lo demostró revelando uno de los recuerdos más antiguos que conserva de ella: metida en una pileta de “2×2“, así la definió, a los tres años de edad.

Por aquella época, su mamá Adriana supuso que en la minúscula piscina no aprendería jamás a desenvolverse en el agua como La Sirenita, el personaje de Disney favorito de su infancia. Por lo tanto, decidió llevarla al natatorio “Bucor”. Pero Ávila no se sentía a gusto, extrañaba su antigua “pelopincho”.

No quería hacer actividades allí, había perdido interés en la materia. Por esta razón, un día, a su profesor de “Bucor” se le ocurrió motivarla. Casi hipnotizada, la alumna miraba un retrato en la pared del establecimiento: pertenecía a la campeona olímpica argentina Georgina Bardach.



Joven. Su primer recuerdo de la natación es una pileta de “2×2” a los tres años. Foto: Maratón Acuática Natura Sport.

“Si aprendés a nadar, saco la foto de ella y pongo la tuya“, le dijo “Tonio“, como lo apodaban, a Ávila. Y la marcó para siempre: sus braceos y pateos se tornaron una costumbre. La aprendiz creció perfeccionando las habilidades en la disciplina y además practicó otros deportes.

Dos noticias devastadoras

El 25 febrero de 2018, ya por entonces una avanzada nadadora y futura estudiante universitaria, se despertó con una noticia que la derrumbó: su hermano Rodrigo, 16 años mayor, acababa de fallecer en un accidente de tránsito en la Autopista Córdoba-Carlos Paz.

Se trataba de su confidente, con quien compartía charlas profundas. También tardes de mates, galletitas dulces y risas. “Rodrigo era el pilar de mi vida. Fue mi mamá, mi papá, mi hermano, mi mejor amigo, es el amor de mi vida”, reconoció en su cuenta de Twitter, @_1AgusAvila.

En 2019, Ávila comenzó a experimentar sangrados fuera de sus períodos menstruales que iban empeorando y dolor en la zona. Preocupada, y con lógica, realizó consultas clínicas: según explicó enojada a Clarín, se cruzó con “médicos de mierda” que minimizaban el cuadro, la maltrataban y se burlaban de las consultas.



Paciente. Comenzó sentirse mal en 2019, cuando sufrió sangrados átipicos. Foto: @_1AgusAvila.

La joven, quien en ese período trabajaba y cursaba la carrera de enfermería, creyó que los síntomas se producían por el estrés debido a la pérdida de Rodrigo. Por eso, visitó a una psiquiatra. Esta mujer, a diferencia de los otros profesionales que la “desestimaban”, le recetó estudios de todo tipo para comprobar su estado de salud general.

En la misma semana que precisaba cumplir con estos chequeos, sufrió una hemorragia vaginal intensa mientras se bañaba. Aquel día, después de ese episodio, se acostó. A la mañana siguiente se despertó con hipotermia. Adolorida, la trasladaron a un hospital, donde la analizaron y le comunicaron un diagnóstico adverso.

La médica que la atendió le mencionó acerca de una “lesión” en el útero. Usó esa palabra. Para Ávila, el término resultaba confuso. Pensó que tenía una llaga o ampolla en la zona vaginal, algo que no revestía demasiada gravedad. Sin embargo, relató a Clarín, cayó a la realidad y lloró al escuchar que necesitaría tratamiento oncológico: padecía un cáncer de cuello uterino en etapa 3 (IIIB).

Al borde de la muerte

La paciente soportó sesiones interminables de quimioterapia, radioterapia y braquiterapia con la esperanza de eliminar el tumor maligno. “Mi familia se endeudó muchísimo para pagar mi tratamiento oncológico“, declaró en ese momento por medio de red social.

En 2020, logró controlar la enfermedad. Pero a fines de ese año empezó manifestar las consecuencias del tratamiento invasivo: nuevas hemorragias y cada vez más seguidas. Presentaba anemia y necesitaba transfusiones de sangre de manera continua.



Secuelas. La ciudadana cordobesa sufrió anemia grave y requirió transfusiones de sangre. Foto: @_1AgusAvila.

Por otra parte, su vejiga se vio afectada, al igual que el colon y uno de los riñones. La sometieron a una nefrectomía porque el órgano había dejado de funcionar. Aguantaba dolores indescriptibles, se encontraba muy débil.

Una vez, mientras la joven permanecía internada en estado delicado, una oncóloga le aseguró a su madre que le daban una semana de vida. Con el transcurso del tiempo, tras un procedimiento en una cámara hiperbárica para tratar la anemia grave y otros cuidados específicos, Ávila dejó atrás ese siniestro pronóstico. En junio de 2021, recibió el alta del hospital.

1000 metros de incógnitas

La cordobesa volvió a zambullirse al agua para sacar a relucir sus dotes. El pasado 13 de marzo, gracias a la insistencia de sus amigos, participó en el certamen de nado en aguas abiertas “Maratón Acuática Natura Sport”.



Podio. Fue la nùmero uno de su categoría. Foto: @_1AgusAvila.

Su recorrido en el circuito del dique Piedras Moras, ubicado a dos kilómetros de la localidad cordobesa de Almafuerte, se caracterizó por estar plagado de problemas. En muchas oportunidades, tragó agua.

Una de estas veces, afirmó a Clarín en tono jocoso, se produjo porque una competidora pasó por encima de ella y la hundió. Por otro lado, se lastimó el pie con una piedra y sintió que no alcanzaría la meta. Pese a este pesimismo, lo consiguió.

Al salir del agua se alegró por completar el certamen, aunque no se obsesionó por su posición en la tabla final. Sin esperanzas de ganar, se sentó a almorzar con sus amigos. Pronto, alguien le advirtió: había hecho el mejor tiempo de su categoría, “20 a 24 años femenino premaster”, era la número uno. En la actualidad, busca seguir compitiendo: entrena doble turno.



Medalla. La consiguió en una competencia llevada a cabo en el Dique Piedras Moras. Foto: @_1AgusAvila.

Todavía se recupera de las secuelas y se mantiene alerta ante la enfermedad. “Es increíble que el año pasado me daban una semana de vida, caminaba una cuadra y me desmayaba por la anemia. Vivía internada con transfusiones de sangre, etc. Hoy estoy compitiendo en aguas abiertas y pudiendo entrenar todos los días, a veces doble turno por día. Agus 1 cáncer 0“, tuiteó el 21 de marzo, una publicación que impactó: obtuvo más de 19 mil “me gusta” e incontables mensajes de apoyo.