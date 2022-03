Captura video.

En La Plata, un repartidor de delivery fue captado por las cámaras de seguridad en el momento en que se comía una parte del pedido que debía entregar. Quien recibió el pedido notó que algo faltaba, decidió revisar las cámaras del edificio y fue ahí cuando descubrió lo que pasó.



En las imágenes se puede ver que el hombre del delivery se guardó en el bolsillo de la campera parte del pedido. Fue el mismo cliente quien público el material y denunció el hecho en su cuenta de Twitter. “Miren cómo los repartidores de Rappi Argentina se roban los pedidos de los clientes en La Plata”, escribió.

“Lo peor de todo es que no tengo una sola respuesta del soporte y el pibe ya vino dos veces a amenazarme para que no lo denuncie en la empresa. Medio pedido se robó”, cerró.



“Hola, Bruno, te pedimos disculpas por lo sucedido, tener conocimiento de estos casos nos ayuda a mejorar nuestros procesos para prevenir que se repitan”, le contestó la empresa quien luego le pidieron sus datos para reintegrarle el dinero.

En diálogo con el sitio zonal, El Día, el delivery rompió el silencio: “El cliente no atendía, no dejó su número de departamento, le escribí y no contestaba. Lo daba por cancelado y encima cuando pasa eso le tengo que pagar. El flaco aparece más tarde, cancela el pedido y se lleva igual los bizcochitos y facturas. No es justo que me escrache, cuando él también tuvo su parte ya que igual se quedó con la comida”.