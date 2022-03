En aquellos comienzos de 1964, Warhol desplegaba una energía considerable. Trabajaba durante el día, salía todas las noches hasta el amanecer, transitando de los cafés de Greenwich Village a los salones de Park Avenue, volvía a casa y hablaba por teléfono con el pobre Geldzahler, al que despertaba en pleno sueño, antes de tomar un somnífero para poder dormir unas horas. Cuando se despertaba, retomaba el camino a The Factory. Cuando no pintaba, se entregaba a su verdadera pasión: el cine. Después de filmar el sueño de John Giorno, las diversas secuencias de besos y la parodia de Tarzán, el resto del año 1963 Andy no había dejado de rodar con su flamante cámara Bolex nueva que acababa de regalarse: aparecían Billy Linich cortando el pelo en tres episodios –Haircut números 1, 2 y 3–, Henry Geldzahler en su cuarto de baño, su amigo el bailarín Freddie Herko patinando sobre ruedas…

Los temas de aquellas filmaciones se correspondían con la aparente banalidad de sus cuadros, dedicados a productos alimentarios. En 1964, desde su llegada al nuevo taller, continuó con la serie de screen tests, o pruebas de cámara, iniciada poco antes de su instalación en The Factory. Se trataba de breves retratos en blanco y negro de una mujer o de un hombre, que debía permanecer inmóvil frente al objetivo durante tres minutos. Realizó un mínimo de quinientos a lo largo del tiempo. Numerosas personalidades del mundo del arte de los años sesenta posaron para él y experimentaron aquel nuevo género de retrato filmado: el compositor John Cale, la bailarina y coreógrafa Lucinda Childs, Marisa Berenson –que por entonces era una modelo famosa, pero aún no había iniciado su carrera de actriz–, Niki de Saint Phalle, Bob Dylan, Dennis Hopper, Lou Reed, Susan Sontag… Todos ellos pasaron por The Silver Factory, donde había un espacio reservado para esta actividad. Aquellos Screen Tests tuvieron sus variaciones con las series The 13 Most Beautiful Boys (Los trece chicos más guapos) y The 13 Most Beautiful Women (Las trece mujeres más guapas), inspiradas en los trece fugitivos más buscados por la policía. Warhol, que coleccionaba rarezas de todo tipo, se había fascinado con este folleto de 1962, hasta el punto de inspirarse en él para la realización de sus películas, así como de un cartel del tamaño de un fresco mural, que presentó en la Feria Internacional de Nueva York en abril de 1964. La obra molestó a las autoridades, ya que los delincuentes eran en su mayoría italianos, y no querían ofender a la comunidad italiana, tan poderosa en la ciudad. Andy encontró la solución: la recubrió de pintura plateada, su nueva tintura favorita, lo cual le permitió fundir nombres y rostros en una bruma centelleante.



Retratos filmados: por The Silver Factory pasaron numerosas personalidades de la década del 60.

En febrero rodó Eat, que ponía en escena al artista Robert Indiana comiendo una seta, durante treinta minutos. La seta volvía a aparecer como por arte de magia en el último bocado, gracias a un fenómeno de imágenes invertidas en el momento del montaje. Posteriormente realizó Blow Job, consistente en el plano fijo de un adonis, al que se filmaba mientras, fuera de plano, le hacían una felación. En julio de 1964, colocó su cámara en las oficinas del grupo Time-Life, en un piso 41 para filmar el Empire State desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada. Tituló el resultado Empire. El mismo mes realizó Batman Dracula, parodia de las películas de terror en la que los cuatro pilares de una cama con baldaquín eran jóvenes vivitos y coleando, vestidos de cuero, a modo de guiño sadomasoquista a los dibujos animados de La bella y la bestia, de Jean Cocteau.

La decoración de The Factory no era algo fijo, evolucionaba al son de los caprichos de Warhol, quien le añadió bastones de caramelo de plástico de metro y medio, el maniquí desarticulado de un escaparate y un gran sofá tapizado de terciopelo rojo, que Linich había encontrado en la acera de una calle. Este nuevo mueble le inspiró Couch, rodada también en julio de 1964. Una veintena de personas, entre las cuales Jack Kerouac y la modelo Ivy Nicholson, así como también amigos como (Walter) Malanga y Billy, proponían una serie de poses sexuales diversas y variadas. Estas películas, de presupuesto irrisorio, le permitían explorar temas por los que sentía gran apego, como la sexualidad. Lo que en 1964 podía causar escándalo haría reír hoy, pero en la primera mitad de los años sesenta, cuando la liberación sexual en torno al mayo de 1968 estaba aún lejos, sus películas tenían un carácter provocador incontestable. El simple hecho de darle el protagonismo a una cama, como había hecho en Batman Dracula, era un acto insolente, en una época en que las películas destinadas al “gran público” habían escenificado durante décadas a matrimonios con dos camas gemelas.