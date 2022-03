Yo estaba tomándome un café en el Comercial cuando oí la marcha. Era una tarde de primavera cercana a mi cumpleaños, que habitualmente había sido en otoño, otoño de Buenos Aires, primavera en Madrid, todavía no estaba claro cuándo podría volver, estos seis años habían pasado como en un mal sueño. Primavera en Madrid, sin embargo. Me acababa de separar y estaba por encontrarme con un amigo, una tarde libre, un rato para ser joven después de haber sido vieja durante todo este tiempo. Humo, porros, el televisor. Qué raro, me dije, cuando sonó la música, y viajé a mi infancia, a los versos familiares, esas estrofas que Clara Obligado 96 había escrito mi abuelo y ahora estaban sonando acá, increíble, en pleno Madrid, como si dieran la vuelta al mundo, rimas tan llenas de íes, memoria familiar y espanto de guerra. Mi amigo llegó tarde y se quedó, también, azorado, mirando la pantalla, no porque conociera la marcha que había escrito mi abuelo, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Lo repitió como si le hubieran dado un sartenazo: ¿Guerra? ¿Guerra? De pronto los españoles se arremolinaron y la marcha sonó más alto, más alto. Gibraltar español, dijo alguien, esa analogía de islas y de piedras me impidió centrarme, íes y países, una guerra y yo tan lejos. Metí la nariz en el café, como si en el fondo de la taza se hubiera escondido algún enigma, puse mi mano en la mano grande de mi amigo y nos quedamos quietos. Uno de los dos lo dijo: ¿en serio van a ir a la guerra detrás de los milicos? Yo recordé a Videla en el último mundial, las ovaciones, los aplausos, y volví a escuchar ese absurdo de islas y piedras, de gente que iba a morir. ¿No había ya suficientes muertos? Volví a pensar en mi abuelo, en su amor rígido y abstracto por esas islas, en mis propias contradicciones con las ideas de mi familia, en esas voces de hombres que gritaban Guerra como quien dice Gol. Cuando salimos del Comercial bajamos en silencio la calle. Entre los cuerpos apretados, las parejas yendo a cenar, el cielo se había vuelto de sangre.

Vos estabas sentada frente a la mesa, esperándolo. Bajaste el volumen de la radio porque otra vez esa marcha y te serviste un mate para festejar, habías trabajado como una burra pero ya tenías el dinero para la cocina. El albañil te hizo un dibujo y un presupuesto: dos muebles altos pintados de celeste, la mesada de granito, en la pared azulejos brillantes. Cuando él llegara se lo podrías contar, y también que tu mamá había decidido regalarles el colchón y la tía Yuqui un sofá que todavía estaba bien. Quizá nos podríamos casar, te dijiste, como si casarse fuera cuestión de juntar muebles, y pensaste también que el lunes, antes de tomar el tren, podrías comprarte una revista para ir mirando vestidos de novia. Lo pensaste así, casi sin quererlo, el mate tibio entre las manos, tiraste la yerba y después te acercaste a la ventana donde una raya de luz sangrienta se hundía en el horizonte. El sol poniéndose tan rojo anunciaba seca, tendrías que regar el patio, los cuatro malvones que estaban brotando le daban un aspecto acogedor. Volviste a prender la radio, en todos lados esa musiquita, la volviste a apagar, mejor que te pusieras a pelar las papas antes de que él llegara, también descorchaste un vino para que pudieran brindar. Mientras cortabas las papas en plumas blancas pensaste qué le contarías primero. Quizá lo de la cocina, porque tener una cocina nueva era empezar con el pie derecho. Quizá lo del sillón. Te imaginaste con él los sábados por la noche, descansando abrazados, cuando Clara Obligado 98 también pudieran comprarse una televisión. De pronto te sentiste una egoísta. ¿Qué importancia tenía una televisión, con todo lo que estaba pasando? Y pensaste en los sueños: las ganas de viajar, de cambiar de trabajo, de comprarte ropa bonita. Todo eso tendría que posponerse. Estudiaste el planito de la cocina y pensaste que la vida podía ser algo así, donde cada cosa ocupara su lugar. Pensaste, también, que por suerte la casa tenía esa pieza chiquita en la que cabía una cuna. Pensaste en la mano de él sobre tu vientre. Su mano firme y tibia. Pensaste, esta vez con miedo, que te estabas haciendo mayor. Vos no sabías, cómo lo podías saber, que él ya estaba dando vuelta a la esquina y que veía también la línea roja del horizonte, que corría feliz hacia tu abrazo y te taparía la boca con un beso mientras te contaba, un poco asustado, que se iba a la guerra.

*Fragmento del cuento “Pretérito imperfecto”, de Clara Obligado.



La escritora Clara Obligado. Foto Constanza Niscovolos

PC