El día viernes Laura Ubfal sorprendió a todos cuando, en un móvil con Intrusos (América TV, lunes a viernes a las 13.30) reveló un polémico hecho que sucedió en Estados Unidos y que tuvo como protagonista a Brenda Asnicar.

Según relató la periodista de espectáculos, parece que la actriz argentina se acercó a un restaurante para disfrutar de unos tragos junto a una amiga y terminó en un escándalo en el que se vio involucrada la policía.

Cabe recordar que Brenda se encuentra instalada en el país del norte y que desde agosto está en pareja con Adam Justin, un joven de 29 años oriundo de Nueva York y al que, en enero, presentó en No es tan tarde (Telefé) el programa que conduce German Paoloski a la medianoche.

“Parece que ayer (por el jueves) hubo un escándalo en Miami. Hay un restaurante muy conocido en la Avenida Collins, en South Beach”, dijo Ubfal en diálogo con Flor de la V, conductora del ciclo de América, y explicó que por estos días hubo muchos escándalos allí debido al spring break. Es que en esta época Miami se ve plagada de festejos por el inicio de la primavera, motivo por el cual la policía está más alerta.

“En Miami si no tenés tu tarjeta de identificación no podes tomar alcohol, te piden el ID. El tema es que Brenda se sentó en ese restaurante con su amiga. Primero parece que había mandado unos mensajes diciendo si le aceptaban unas historias de Instagram a cambio de un descuento, pero en Miami eso no existe, no hay canje ni descuento”, lanzó la periodista.



Brenda Asnicar junto a su flamante novio, Adam Justin en enero en el programa de Germán Paoloski.

“Brenda se sentó muy contenta con su amiga y pidieron un licor, el mesero le pidió su ID y ella le dijo que no tenía”, detalló. Y continuó relatando el polémico hecho: “El mesero le empieza a decir ´esto no es Argentina´. Un escándalo, tuvo que venir el manager. La historia es que llegó la policía, después Brenda se calmó y le explicaron que había muchos escándalos por el spring break”.

“Brenda partió con la cabeza gacha, tuvo suerte que no terminó presa. El mesero se enojó, el manager se enojó más y subieron todas las historias a Instagram. Se enteró todo Miami”, concluyó.

En el programa, además, mostraron capturas del descargo del exclusivo restaurante de la Avenida Collins al 1500. “Por favor amigos influencers, talentosos, con seguidores… Nunca vayan a un establecimiento, restaurante o tienda esperando pisotear a todo el mundo por tener 1.2 millones de seguidores. Y en especial cuando subes una foto y tienes 20 comentarios”, decía el lapidario mensaje.

Además, expresaron su enojo por la actitud del artista: “Es que como ella tiene 1 millón de seguidores yo le tengo que dar tragos sin su ID y dejar que arme un show frente a todo el mundo”.



Parte del mensaje que publicaron en la cuenta de Instagram del restaurante de Miami haciendo su descargo después de lo sucedido con Asnicar.

El descargo de Brenda Asnicar

Los dichos de Laura Ubfal tuvieron una gran repercusión y la actriz decidió hacerle frente negando rotundamente esa versión. Para eso emitió un comunicado oficial que se viralizó en las redes sociales.

“No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzaba el mensaje.



El lapidario mensaje en las historias de Instagram del bar de Miami, con el que apuntaron contra la actriz argentina.

Y siguió: “Pero todo tiene un límite y este viernes me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo, luego replicado en las páginas web de otros medios, una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en una bar de Miami”.

Luego, la cantante explicó que fue a tomar algo una amiga y le pidieron su documento para tomar una copa de vino. El mesero rechazó el DNI argentino y le pidió su pasaporte para poder venderle alcohol y ella no lo tenía encima.



El descargo completo de Brenda Asnicar luego de que las versiones de un escándalo en un bar en Miami.

“Todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatorio provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron”, sostuvo y aseguró que se dijeron “barbaridades” falsas y “profundamente dañinas” y que iniciará acciones legales.