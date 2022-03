La última fecha de las Eliminatorias sudamericanas será crucial para Perú, Colombia y Chile, pero no modificará la plaza en Qatar 2022 para Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Sin embargo le mueve la aguja a las selecciones de Tite y Lionel Scaloni. ¿Por qué? Una de las dos puede superar la campaña de Marcelo Bielsa en la previa del Mundial de Corea-Japón de 2002.

La diferencia que le saca Brasil a la Argentina es de cuatro puntos y a ambas selecciones le quedan seis en juego: los tres que buscarán en sus visitas a Bolivia y Ecuador, respectivamente, y los que tendrán en disputa para saldar el partido suspendido en 2021 por las autoridades sanitarias brasileñas, en el Neo Química Arena de San Pablo.

De esta manera, si en el último compromiso la selección de Tite cae o empata en la altura de Bolivia y la de Scaloni suma en Guayaquil, jugarán el partido entre ambos con un condimento especial: definirán en la cancha al mejor de la Eliminatorias.

Para Scaloni las cuentas son igual de ambiciosas al margen de la posibilidad de ser el campeón: si gana ambos partidos superará la campaña histórica de Marcelo Bielsa, quien había sumado 43 puntos que lo catapultaron al primer Mundial disputado en dos países. Con apenas un punto, Brasil también puede igualar el récord del Loco.

Lo más caliente pasa abajo: el quinto puesto que ofrece la última posibilidad de llegar a Qatar, todavía no tiene dueño. Perú deberá defender esa colocación como local ante Paraguay: si gana, juega el repechaje. Pero si empata, los resultados de Chile-Uruguay y Venezuela-Colombia, serán determinantes.

Es que Colombia debe ganar y esperar que Perú no lo haga para lograr con el quinto puesto. Para Chile las cosas son más difíciles, porque no solo debe quedarse con los tres puntos, sino que debe esperar que no ganen las otras dos selecciones en carrera. Su margen es acotado: para jugar el repechaje tiene que perder el equipo del Tigre Gareca y el de Reinaldo Rueda, como mucho, empatar.