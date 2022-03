Crece el debate sobre la dolarización en la Argentina, tituló en la página dos de la sección de Negocios The New York Times el 28 de diciembre de 1989.

El presidente Carlos Menem tenía claro el rumbo de la economía. Pero no el de la inflación. La tasa mensual en diciembre había sido 40,1%. Y en el primer trimestre acumuló 466%.

El Ministerio de Economía estaba abierto a escuchar propuestas. Su ministro, Erman González, dijo a The New York Times: “Desde el punto de vista técnico no habría nada de malo con la dolarización”. Pero tres días más tarde anunció el Plan Bonex: los depositantes de plazos fijos en los bancos recibirían un bono en dólares emitido bajo legislación extranjera y pagadero a 10 años.



Roque Fernández, ministro de Economía y Pablo Guidotti, secretario de Hacienda, en el FMI en 1998.

La palabra dolarización volvió a escucharse en los pasillos de Economía ocho años después.

“El tema estuvo presente desde un punto de vista teórico primero”, dice Roque Fernández en relación con las declaraciones de González en The New York Times. “En 1998 se trató de manera más seria porque Larry Summers, subsecretario del Tesoro de EE.UU. con Bill Clinton, habilitó las discusiones formales para ver si queríamos estudiar su implementación. Y lo hicimos”.

Fernández conoce bien ambos períodos. Fue vicepresidente del Banco Central en 1989 y ministro de Economía en 1998.

El trabajo técnico de la dolarización con el Tesoro de EE.UU. en los noventa estuvo a cargo de Pedro Pou, presidente del Banco Central, y Pablo Guidotti, secretario de Hacienda de Fernández.



Roque Fernández y Pedro Pou con Larry Summers, en 1998. El estadounidense que luego sería secretario del Tesoro dio luz verde para debatir la dolarización en Argentina.

¿Por qué Economía había pensado en la dolarización si la inflación había sido derrotada con la convertibilidad?

“Habíamos pasado el Tequila, el impacto de la crisis de Asia y la convertibilidad era un esquema muy rígido para afrontar un nuevo shock como resultó el de 2001”, recuerda Miguel Kiguel, entonces jefe de asesores de Fernández. “Pensábamos que entre devaluar y dolarizar, sería mejor esta última”.

La presentación formal de la Argentina para dolarizar su economía al Tesoro sucedió en 1998. Guidotti y Andrew Powell, un economista británico que por entonces se desempeñaba en el Banco Central (hoy en el BID), elaboraron un plan. Una decisión administrativa del Tesoro dio luz verde para el intercambio de trabajos.

La discusión entre los economistas argentinos y estadounidenses se centró en dos puntos: cuánto tenía que pagarle EE.UU. a la Argentina para compensar la inflación del dólar en un año (señoriaje) y la habilitación de una ventanilla especial para acudir al país en una situación de crisis y contar con la Reserva como prestamista de última instancia en una corrida bancaria.

Respecto al primer punto, los técnicos argentinos habían calculado que Washington debía devolver US$700 millones anuales en concepto de señoriaje que se invertirían en bonos Triple A.



Summers le preguntó a José Luis Machinea, ministro de Economía de la Alianza en 1999, si tenía pensado dolarizar como lo había conversado con su antecesor.

El segundo punto fue más complicado de resolver.

Summers se había entusiasmado con la idea en un principio. Estaba en línea con una propuesta que él había elaborado mientras era economista jefe del Banco Mundial varios años antes. También reaccionó de manera parecida Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal.

Sin embargo, pronto aparecieron los escollos en la política estadounidense.

El propio Summers era escéptico de que el Congreso norteamericano considerara firmar algo así. Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, le dijo a Roque Fernández, por entonces ministro de Economía, que un proyecto semejante nunca sería aprobado por Washington por un simple motivo: EE.UU. jamás aceptaría desempeñar el papel de supervisor de los bancos argentinos y ser prestamista de última instancia.

En el medio de las idas y vueltas hubo lugar para una última fantasía. La Reserva Federal es un sistema de doce bancos establecidos en distintos estados que regulan las entidades financieras de esas áreas. Fernández pensaba que si EE.UU. daba luz verde a la dolarización y pagaba el señoriaje, había que establecer un banco con dólares en la Argentina.

“Recuerdo que Paul Volcker, ex jefe de la Fed con quien hablé del tema, sacó un billete un día y me mostró que cada dólar menciona dónde fue emitido. Y yo le decía que tenía que haber algo similar para la Argentina”.

En el equipo económico había integrantes más a favor de la dolarización y otros menos. “Guidotti estaba más convencido. Pou también”, recuerda Fernández. “Incluso yo por ese entonces estaba más a favor, hoy estaría en contra”, admite Kiguel.

¿Y Menem?

“Menem no rechazaba la idea, escuchaba y miraba”, dice Fernández.

Al final, el proyecto de la dolarización fue cajoneado.

Cuando llegó Fernando de la Rúa, Larry Summers había sido ascendido a secretario del Tesoro. El estadounidense le preguntó a José Luis Machinea, el ministro de Economía de la Alianza, si tenía pensado retomar la iniciativa de sus antecesores. “No tenemos la convicción para dolarizar”, respondió el argentino. Ambos iban caminando por la Plaza de Mayo, a la salida de una reunión en la Casa Rosada.