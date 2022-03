El camarista federal Roberto Boico hizo este sábado una encendida defensa del discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la audiencia del caso Dólar Futuro, de la teoría del lawfare –que no existe en el derecho- y criticó la ley del arrepentido y el proyecto de ficha limpia. Además, criticó a sus colegas de Comodoro Py y al “periodismo peligroso”.

Al hablar en una video conferencia organizada por el grupo brasileño Perrogativas Prerró, acompañado del abogado Luis Carlos Moro, Boico también defendió la figura de la ex presidenta y dijo que es “estigmatizada”, incluso por su condición de mujer, en un discurso que seguramente le valdrá recusación por estas tomas de posiciones.

Las referencias a Cristina, a quien se le anularon ya tres juicios pero aún tiene siete procesamientos vigentes, también aludieron a los ex presidentes de Brasil Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

Primero se pasó el video de la defensa que hizo Cristina en una audiencia ante la cámara de Casación en marzo de 2021 y luego Boico elogió el discurso. Dio que “muchos lo tomaron como una defensa política. No es así. Es la expresión más clara de un discurso jurídico”.

“Allí se pone en vivo el fenómeno del lawfare. En realidad, el lawfare es que no hay hecho punible alguno de que defenderse. La invención de causa y de pruebas, pone en dificultad a los abogados para la defensa”, agregó.

Para Cristina Kirchner la teoría del lawfare es un complot de la embajada de Estados Unidos, jueces y medios de comunicación contra políticos del campo nacional y popular.

“Lo que la vicepresidenta hizo fue defenderse jurídicamente de un temario que no está en los códigos y en la ley. Es un fenómeno nuevo. Es un discurso jurídico. Es la construcción de una punibilidad que no existe”, dijo el ex abogado de Cristina Kirchner que llegó a ser miembro de la cámara federal porteña por un acuerdo político en el Consejo de la Magistratura.

“Es la construcción de un delincuente generalmente enlazado a temas de corrupción. Se la acusó a la ex presidenta cuando en realidad puso en la mesa un interpelación al poder judicial”, dijo el camarista que debería ser independiente ahora que es juez federal.

Dijo que “este no es el poder judicial de nuestros constituyentes, es otra cosa. Hizo mucho daño. No es más que un engranaje más de algo más complejo”.

“El lawfare no es un juez trasnochado que pone preso a alguien. Primero hay una instancia de criminalización, de estigmatización, y de construcción del enemigo (en los medios). Cuando está realizado en la opinión pública, aparece el poder judicial, cuando está todo cocinado, construido”, sostuvo.

Pero “no pensemos que es un abordaje local, ni regional, es mundial. Es una nueva forma de ejercer el disciplinamiento político”, agregó en alusión a Estados Unidos.

Afirmó que “hay una segunda forma que es lawfare de forma preventiva que no aparece en la justicia, sino con el dictado de leyes en el congreso para que se persiga a políticos, generalmente a los adversarios”.

Dio “dos ejemplos de intervención preventiva” de leyes sancionadas durante la presidencia de Mauricio Macri para lucha contra la corrupción. Por un lado “la llamada ley de arrepentido que acá se la llama delación premiada o algo así. No es en si misma mala, aunque tiene problemas desde el derecho penal y constitucional. Uno piensa que es anodino. Pero utilizado en malas manos puede ser una herramienta de persecución atroz”.

“Cuando alguien (un arrepentido) dice que otro dice que hizo algo la otra puede estar sometida hasta un proceso penal e irá a juicio hasta que pruebe que era falso. En manos de jueces, fiscales y periodismo peligroso en la argentina ha generado un desastre”, sentenció.

Recordó que “fui abogado en causa (la de los Cuadernos de las Coimas) donde por arrepentidos. Se generó una batería de detenciones de políticos y empresarios, usando instrumentos que están en conflicto con la Constitución”.

En la Argentina ahora “se está intentado la ley de ficha limpia, la inexistencia de causas judiciales para acceder a una candidatura. En Brasil existe. El grado cero de la política es la honestidad. Nadie lo pone en duda”.

Pero “la apertura de una causa penal es muy sencilla. Uno toma una nota periodística, se presenta en tribunales y pide a un fiscal que lo investigue. El fiscal debe hacer un requerimiento de instrucción. Así se acaba la ficha limpia. Ojo con esto”.

Estas leyes “no deben ser utilizadas por poderes de facto. Hay que dar esta batalla”.

“Bajo le pretexto que lucha contra la corrupción se inhibe a un candidato y pierde el ciudadano”, finalizó antes de elogiar a Cristina Kirchner.