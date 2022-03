Una noche mágica, y no solo por el resultado, la victoria y los goles. Fue otra de esas jornadas en donde el mejor del mundo y sus compañeros vivieron y sintieron el calor del hincha argentino. Posiblemente sea la última vez que eso suceda antes del Mundial. Lionel Messi lo disfrutó a full y hasta cantó con los hinchas en la Bombonera. Horas más tarde, dejó un mensaje: “Nos vemos en Qatar”.

“Quería agradecer todo el apoyo que nos dieron en estas Eliminatorias. Por suerte pudimos cumplir el objetivo y nos vamos a ver en Qatar si Dios quiere… Siempre es increíble jugar acá frente a nuestra gente y fue impresionante una vez más lo que vivimos anoche. Gracias y Vamos Argentina!!!”, escribió Messi, junto a varias fotos celebrando y cantando en la Bombonera.

Leo la pasó bien: lo demostró en la cancha durante el partido (buenas jugadas y gol) y en el post, cantando con los hinchas. Luego se expresó en redes y sus compañeros no tardaron en responderle. Hubo de todo. “Y nosotros te agradecemos a vos”, soltó Rodrigo De Paul, ladero adentro y afuera. No fue el único.

Ángel Di María, el segundo más ovacionado en al Bombonera, le devolvió el posteo con tres corazones. Leo Paredes se sumó con emojis, lo mismo que el Dibu Martínez. Papu Gómez le dejó un “capitán” con un fueguito. Hay conexión en la cancha, buena onda afuera y mejor aún en redes. Un equipo que está listo para viajar a Qatar, con la ilusión a pleno y el calor de la gente en el alma.

La fiesta en la Bombonera

La gente cantó “que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”. Y el rosarino expuso ese estado de altísima emotividad en sus declaraciones. “La verdad esperábamos esto, no esperábamos menos de esta gente, después de estos últimos tiempos que veníamos pasando, la unión que hay entre el público argentino y esta Selección… Es un día lindo para disfrutar y creo lo hicimos”.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho, cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por lo que me hace sentir cada vez que vengo a la Argentina, hace que todo fluye natural, es más fácil dentro y fuera de la cancha, ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Terminamos este último día antes del Mundial, porque creo a Argentina no vamos a volver”, agregó.

Sobre el partido, dijo: “La verdad era difícil. Al principio no encontramos espacios, ellos estaban atrás. Intentamos mover rápido la pelota. En el primer tiempo tuvimos un par de situaciones, después se abrió y llegaron los goles. Estuvo el golazo de Fideo y tuvimos mejor la pelota”.

¿Y su futuro? “Nos queda Ecuador, el último partido de Eliminatorias, después del Mundial no sé. Pienso en lo que viene, los partidos de julio, septiembre, octubre. Después, el Mundial. Después me voy a replantear muchas cosas, más allá de que me vaya bien o mal. Hay muchas cosas”, completó.