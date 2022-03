A través de las redes sociales y con su característico sentido del humor, Sergio Agüero se mostró feliz por la goleada 3-0 que la Selección Argentina le propinó a Venezuela en La Bombonera, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Golazo de Fideo, impresionante cómo le enseñé“, bromeó en su cuenta oficial de Twitter, respecto del 2-0 que marcó Ángel Di María, tras ingresar desde el banco de los suplentes en el segundo tiempo.

También se refirió al gol de su gran amigo Lionel Messi, que selló la goleada con un poco de ayuda de la suerte y con la complicidad del arquero Wuilker Faríñez: “Y Leo, terrible gol de derecha“. Junto al irónico mensaje, publicó el emoji de una carita riendo hasta las lágrimas.

Golazo de fideo , impresionante como le enseñe jeee . Y leo terrible gol de derecha 🤣. Los amo amigos ❤️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 26, 2022

Luego, realizó una encuesta para eligir al MVP (Jugador Más Valioso) del partido. Otra vez, recurrió al humor. Messi y Di María aparecieron en la primera opción, mientras que tuvo a los mismos protagonistas, solo que con el orden de aparición invertido. Casi 100.000 usuarios participaron y, como no podía ser de otra manera, Fideo y Leo fueron los ganadores.

“Los MVP. Gracias gente por votar”, escribió Agüero, junto a una imagen en la que los tres sonríen en el vestuario del Maracaná junto al trofeo de la Copa América 2021, que el seleccionado nacional obtuvo tras vencer 1-0 al anfitrión, Brasil, en la final.

“Los amo amigos “, escribió el Kun, que se retiró del fútbol profesional a fines de 2021 debido a un problema cardíaco. Sin embargo, estar lejos de las canchas no le impide mantenerse cerca de lo que pasa dentro del plantel de la Selección. Incluso podría formar parte de la delegación que viaje a Qatar, si decide aceptar la propuesta del entrenador Lionel Scaloni.

MVP ? Uf complicado — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 26, 2022

La propuesta de Scaloni

Desde que se anunció su retiro por causas de fuerza mayor, se supo que Sergio Agüero estaría involucrado con la Selección Argentina. En el último tiempo, el Kun mantuvo charlas con el presidente Claudio Tapia y también con Lionel Scaloni, quien le dejó en claro qué función quiere que realice de cara al Mundial.

El propio Scaloni contó los detalles: “Sergio es bien recibido acá. Estuve hablando con él. Es importante que sepamos el rol que puede ocupar y no que venga a estar por estar. Me gustaría que esté con nosotros, le comenté lo que me gustaría que hiciera. Yo creo que va a venir con nosotros al Mundial con un rol claro”.

“Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros y que nos traslade cualquier problema o cosa que puede suceder durante el Mundial. Que sea un allegado a los jugadores en el día a día”, explicó el DT.​

