“La próxima vez que quieras hablar con mi marido sola en la escuela te voy a romper la cara frente a tus hijos”. El grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio vivió momentos de tensión. Una mamá amenazó a otra de “roba maridos” por la vestimenta con la que se presentó en la puerta de la escuela para buscar a su niña. “Ya sabemos cómo sos”, lanzó en su amenaza.

Sucedió este miércoles en la localidad misionera de Alem, donde dos madres se cruzaron en la puerta de la Escuela N° 62. Luego la historia siguió en el grupo de chat de los padres y las madres del colegio.

Según se relató en el sitio local Alem News, una mujer fue a retirar a su hija y se desató un escándalo cuando otra madre apareció para increparla. Le cuestionó la provocativa vestimenta que llevaba y la acusó de “roba marido” tras verla hablando con su esposo.



Dos madres se cruzaron en la puerta de la Escuela N° 62.

La víctima, relató: “El marido de ella me preguntó por las clases particulares que doy, porque soy profesora y además, trabajo en un estudio contable. La mujer desde el asiento de su moto empezó a insultarme a los gritos diciéndome “busca marido” entre tantas otras barbaridades frente a todos”.

Luego, la disputa se trasladó al grupo de WhatsApp. “Nuestros hijos van al mismo grado, y ella empezó a hablarle mal de mí a otros padres y madres”, explicó la víctima. “Además en el grupo en donde estamos todos con total violencia me dijo que me iba a romper la cara frente a mis hijos”.

Ella, respondió: “¿Pero vos pensás lo que hacés o qué te pasa? Es un grupo de padres y lo que hiciste es de muy mal gusto, yo no ando “fresqueando” (en referencia a su look) como les escribiste a todos por privado. Es mi ropa de trabajo en una oficina todos los días y no tengo tiempo de andar discutiendo ni pidiendo permiso si puedo ir a buscar a mi hija a la escuela así”.



La pelea siguió en el grupo de WhatsApp.

Sobre los celos de la mujer, añadió: “Tampoco me importa tu marido como diste a entender. Él me preguntó si puedo dar clases a tu hija porque además “soy profesora”. No te denuncio únicamente porque te dejo que reflexiones ya que están nuestros hijos en el mismo grado y hay que mantener la ‘cordialidad'”.

A pesar de que señaló que no haría la denuncia, la mujer contó al medio misionero que finalmente se decidió a realizar la denuncia en la comisaría cercana. “La verdad que no sé si está mal de la cabeza, o qué le pasa a esa mujer, pero me da miedo que pueda hacerme algo a mí o a mi hijos, por eso la denuncié”.

La vestimenta, un tema que genera controversia

En Misiones la vestimenta de las madres en las escuelas ya viene generando polémica. Hace algunas semanas una institución difundió entre los padres un cuestionado comunicado sobre el tema.

“Teniendo en cuenta que nuestro instituto se basa en la educación por el respeto, a los valores, a las buenas costumbres familiares y fomentando en el alumnado las practicas del ejemplo en todo momento y en todo lugar”, señaló el texto enviado el 8 de marzo.

“Solicitamos a las Sras. madres concurrir al establecimiento escolar con vestimenta adecuada. Evitar shorts y faldas muy cortas (en lo posible del largo de la rodilla) y transparencias, entre otras vestimentas”.