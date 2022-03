Edulcorantes

Los edulcorantes pueden no ser alternativas seguras al azúcar, según un estudio observacional que sugiere una relación entre el consumo de algunas de estas sustancias endulzantes y un mayor riesgo de cáncer.



Esta es la principal conclusión de un trabajo publicado en la revista Plos Medicine y sus autores, si bien admiten la necesidad de estudios experimentales, aseguran que sus resultados no apoyan el uso de edulcorantes artificiales como alternativas seguras al azúcar en los alimentos o las bebidas.



La investigación está liderada por las científicas Charlotte Debras y Mathilde Touvier del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica y la Universidad Sorbona de París Norte, ambos en Francia.



El estudio, publicado en Plos Medicine, observó que los participantes que consumían grandes cantidades de edulcorantes artificiales, en particular aspartamo y acesulfame-K, tenían un mayor riesgo de cáncer en comparación con los no consumidores, especialmente de cánceres de mama y los relacionados con la obesidad, como el de colon, estómago y próstata.



“Nuestros hallazgos no respaldan el uso de edulcorantes artificiales como alternativas seguras para el azúcar en alimentos o bebidas y brindan información importante y novedosa para abordar las controversias sobre sus posibles efectos adversos para la salud”, concluyeron los autores.



“Los resultados sugieren que los edulcorantes artificiales que se encuentran en muchas marcas de alimentos y bebidas en todo el mundo pueden estar asociados con un mayor riesgo de cáncer, en línea con varios estudios experimentales in vivo/in vitro”, agregó Debras.