Madre de un desaparecido, exintegrante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), exlegisladora y ministra y, a los 91 años, referente el Club Político Argentino, Graciela Fernández Meijide criticó el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que organizó La Cámpora: “Fue un acto faccioso”.

“Este 24 último, siempre es un día conmovedor, pero esta vez me dejó un regusto amargo, muy feo. Para mÍ el 24 último ya venía de una degradación del famoso consenso del ‘Nunca más’ del 83, pero desde que asumieron los Kirchner y se apropiaron del tema venía poco a poco una degradación en estos actos. Pero este acto fue un acto faccioso”, afirmó Fernández Meijide en diálogo con radio Mitre.

Directamente le apuntó a la agrupación de Máximo Kirchner: “¿Quién escuchó el discurso o la lectura del documento de los organismos, que parece que estuvo en medio de la entrada y la salida de los grupos de izquierda acordada con La Cámpora y algunos intendentes que acarrearon con los ómnibus? Entonces hubo como dos presencias y el tema Derechos Humanos quedó totalmente aplastado“.



Graciela Fernandez Meijide criticó el acto de La Cámpora por el Día de la Memoria. Foto: German Garcia Adrasti / Archivo.

Fernández Meijide se refirió a las palabras del diputado del Frente de Todos, quien afirmó que los porteños “tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”. “El discurso de Máximo Kirchner, por pobre que sea conceptualmente, hecho desde su propio púlpito, estaba diciendo ‘yo soy el candidato’“, afirmó la exministra de la Alianza.

A su vez, en referencia al vínculo del kirchnerismo con los derechos humanos, dijo: “Siempre los ignoraron y nunca les importó“. “Máximo Kirchner no es un hombre joven que nació en un hogar donde el tema derechos humanos tuviera alguna importancia, aunque no tuvieran un desaparecido. Nunca la tuvo y no la va a tener”, siguió la referente en el tema.

“Esta cuestión de apropiarse de temas, muy torpemente, ha sido en realidad como una instalación de lo que piensa el kirchnerismo de este propio Gobierno”, agregó Fernández Meijide.



Graciela Fernández Meijide criticó a Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Germán Garcia Adrasti / Archivo.

Fernández Meijide también criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que esta semana grabó un mensaje para el homenaje de una escuela a una víctima de la dictadura, y afirmó “podría haber sido yo”. “Ella era funcionaria de la Secretaría de Educación en Santa Cruz cuando su marido era intendente en Río Gallegos. En ese momento tenían muy buena relación con los militares“, dijo.

La exfuncionaria abundó en ese vínculo con un recuerdo: “Casi todas las provincias tenían una disposición para que el 24 de marzo en las escuelas se recordara lo que había sido la Dictadura, con una condena. Con el argumento de que la mayoría de los docentes pertenecía a la familia militar y que hería sus sentimientos, (Cristina) propuso que se suspendiera esa ley y en Río Gallegos no se volvió a hacer”.

Y concluyó: “No les interesa el pasado, solo les interesa el pasado que ellos inventan y el presente que quieren construir con vistas al futuro, es decir, el poder”.



Máximo Kirchner, en el Día de la Memoria. Foto: Emmanuel Fernández.

El recuerdo del Golpe Militar y la Conadep

Fernández Meijide habló del aniversario del 24 marzo y recordó la noche del 23 de octubre de 1976, cuando cinco hombres armados golpearon la puerta de su departamento y preguntaron quién era Pablo. Pablo era uno de los tres hijos de la pareja de Graciela y Enrique. Tenía 17 años, era exalumno del Colegio Nacional y Comercial de Vicente López y fue secuestrado.



En 2014 Fernández Meijide participó de la muestra homenaje por los 30 años de la Conadep en el Centro Cultural SAn Martín. Foto: Pepe Mateos / Archivo.

Sobre su propio rol, Fernández Meijide señaló: “Defendía el derecho de todos nosotros. Obviamente tenía un motivo personal más que importante, la desaparición de mi propio hijo, Pablito. Estábamos defendiendo la justicia y la verdad”. Y siguió: “Admiro a aquellos que no teniendo a un desaparecido, ni un preso político en ese momento arriesgaban su pellejo igual que nosotros, acompañándonos”.

“Estuve siempre en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a pesar de que también daba la vuelta los jueves, con el pañuelo junto con las madres, porque soy madre de un desaparecido”, contó.

Y sobre la superación del dolor, remarcó: “Me quedó claro en un momento que si yo me quedaba enganchada en el odio, no iba a hacer nada que produjera algún cambio. Por eso no me quedé en el odio, que lo tuve”.

LGP