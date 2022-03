Los tres grandes grupos bancarios del país asiático, Mitsubishi Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group, suspenderán las transacciones en dólares con Sberbank vía los Estados Unidos.

​La medida afectará a las operaciones de las empresas niponas que operan en Rusia, que deberán de buscar alternativas para realizar sus operaciones financieras, según apunta la información recogida en los medios locales.