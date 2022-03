Gustavo López se enojó con Guillermo Francella luego de que Racing le ganara el clásico a Independiente y que el actor lanzara un video con la famosa frase de “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

“¡Guillermo! Me parece una boludez lo que hace, pero bueno… Ya es un hombre grande para esas cosas, Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un rinconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque”, había criticado el periodista.

Y en una entrevista en “Sábado Tempranísimo” (por Radio Mitre), Francella fue consultado sobre los dichos de López. “No hablé con él. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Me quedé sorprendido, no sé por qué, más allá de que tengo entendido de que es hincha de Independiente. Me sorprendió la cabreada que tuvo, la verdad que no fue con ninguna intención”, dijo el actor fana de la Academia.

No podía faltar… ¿Hermosa mañana, verdad? 🔵⚪ Guillermo Francella protagonizó un nuevo video tras la victoria de Racing en el clásico contra Independiente 😎🔥 pic.twitter.com/VCiJjnaZhw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 20, 2022

El ganador del Oscar con “el Secreto de sus ojos” no quiso entrar en polémicas con el periodista y conductor. “Lo usan muchos equipos. Pero la única vez que lo hice de verdad fue cuando ganamos la Copa de Campeones contra Tigre en Mar del Plata. Después no lo hice más. Lo hice una vez sola. Todos lo hacían y yo no… Y después lo hice cuando ganó Racing con nueve hombres y el gol de Díaz”, explicó.

Feliz por la Gagoneta

“Deportivamente muy feliz para nosotros. Estoy viviendo un momento pleno porque estoy muy contento por cómo está mi club, cómo juega Racing, la vuelta que le encontró Gago con su plantel, tuve la oportunidad de hablar con algunos jugadores y están muy contentos con él”.



Francella está feliz por el presente de Racing. (MARCELO CARROLL)

La nueva película de Francella​

Granizo es la nueva película argentina de Netflix, con la actuación del actor argentino, que llegará a la plataforma de streaming el 30 de este mes.

“Un meteorólogo, exitoso, lo aman, el éxito que tiene es que lo llaman el infalible, acierta todo… Le salen todas. Le dan un programa de prime time para hablar del clima y es la primera vez que tiene un acto fallido, un cambio que no ve, se convierte en un meme. Lo efímero del éxito por una frase desafortunada”, describió.

“Un tipo puede cambiar de todo, de casa, religión, pero hay una sola cosa que no puede cambiar, que es la pasión, y es verdad. Es inexplicable el tema de la pasión. Hay gente que se empieza a pinchar con cosas de fútbol. Eso me llama la atención”.