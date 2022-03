El jueves por la noche, Ecuador cayó por 3 a 1 en su visita a Paraguay, pero hubo otros resultados que favorecieron al equipo de Gustavo Alfaro, y el “Tri” finalmente selló su clasificación al Mundial de Qatar 2022. La selección ecuatoriana realizó una campaña histórica de la mano de un DT que supo reinventarse en la que podía ser su última gran oportunidad y sacó pasaje para la Copa del Mundo.

Nacido en Rafaela, Alfaro llegó a la selección de Ecuador en medio de varias polémicas por su cercanía al empresario Gustavo Lescovich, quien había acercado su nombre a la dirigencia ecuatoriana. Alfaro venía de dirigir a Boca, donde se había consagrado en la Supercopa Argentina, y cuya salida se había correspondido con la eliminación de la Copa Libertadores a manos del River de Marcelo Gallardo, en 2019.

De todas formas, a la hora de pensar en la carta de presentación de Gustavo Alfaro se viaja a aquella histórica Copa Sudamericana que consiguió al frente de Arsenal de Sarandí, y que supo impulsar su carrera allá por 2007. En el banco del elenco del Viaducto, también se quedó con un Torneo Clausura, una Copa Argentina e incluso una Supercopa. A sus logros, se suma esta clasificación que lo llevará a dirigir su primer Mundial.



Alfaro, bajo la lluvia de Ciudad del Este. REUTERS/Cesar Olmedo

Para conocer sus inicios en la dirección técnica hay que remontarse al año 1992 cuando comenzó a dirigir a Atlético de Rafaela posterior a su retiro como futbolista. Desde aquel entonces, el DT santafesino supo dirigir a equipos como Quilmes, Belgrano y Olimpo, entre otros, hasta que en 2005 tendría su primera oportunidad en un grande. Después de un buen paso por el Cervecero, Alfaro llegó a San Lorenzo, donde apenas llegaría a dirigir un puñado de partidos.

En el Ciclón, el entrenador no logró hacer pie en ningún momento a pesar de un arranque prometedor y la confianza que le brindó la dirigencia de aquel momento comandada por Rafael Savino, terminó rescindiendo su vínculo en las primeras fechas del Torneo Clausura 2006. Si bien su paso por San Lorenzo no fue el mejor, el mismo lo llevó a tener una oportunidad en Arsenal, donde encontraría su mejor versión.



Alfaro, en 2007, como entrenador de San Lorenzo.

En el conjunto de Sarandí, Alfaro realizó una buena campaña y llevó al equipo a disputar la Copa Sudamericana, que finalmente terminaría ganando algunos meses después. En la final, se impuso por 3-2 en el Estadio Azteca ante el América de México y cayó 2-1 en el Cilindro de Avellaneda para consagrarse campeón gracias a la ventaja conseguida por los goles de visitante.

En aquel equipo que catapultó a Alfaro estaban el arquero Mario Cuenca, Aníbal Matellán, Israel Damonte, Cristian Díaz, Javier Yacuzzi, el Papu Alejandro Gómez y José Luis Calderón, entre otros.

A pesar de su gran paso, el santafesino optó por no renovar su contrato con la institución de Sarandí e incluso estuvo cerca de sumarse a la selección colombiana, aunque rechazaría la oferta y algunos meses después arribaría a Rosario Central.



Lechuga Alfaro hizo de Sarandí su casa.

Por Arroyito tuvo un paso fugaz, y meses después retornaría a la que para ese momento ya era su casa, Arsenal de Sarandí. Alfaro llegó en junio de 2010 para dar inicio a una segunda etapa que sería tan exitosa como la primera, y en la que se quedaría con el Torneo Clausura de 2012. Poco después lograría una Copa Argentina y una Supercopa sobre el año 2013, pero una serie de malos resultados a principios de 2014 provocarían su despido.

Posterior a su salida de Arsenal, Alfaro tuvo pasos por Tigre y Gimnasia de La Plata en los que realizó campañas bastante regulares e incluso llegó a disputar la Copa Sudamericana en más de una oportunidad. Luego de su paso por el Lobo, Alfaro recalaría en Huracán, donde nuevamente mostraría una de sus mejores versiones e incluso llevaría al elenco de Parque Patricios a jugar la Copa Libertadores.

Su buena campaña en el Globo lo puso en el radar de un Boca que atravesaba un momento muy complicado, y que se había desprendido de Guillermo Barros Schelotto después de aquella histórica final de Madrid. Daniel Angelici confió en Gustavo Alfaro y le dio la oportunidad de ser el DT del primer equipo. En su primer semestre como DT ganó una Supercopa Argentina, pero las críticas por su estilo de juego fueron grandes protagonistas durante todo su ciclo.



Alfaro con Tevez en la eliminatoria frente a River. (Marcelo Carroll)

A pesar de que muchas veces se lo miró de reojo por la identidad de juego de su equipo, el Xeneize llegó a meterse en las semifinales de la Copa Libertadores, donde se cruzaría con su rival de toda la vida. En una serie que tenía sabor a revancha, el equipo de Alfaro se vio totalmente superado en un Monumental donde caería por 2 a 0, y a pesar de la victoria por la mínima en La Bombonera (con un gol de Jan Hurtado) quedaría eliminado.

Después de su salida de Boca, se llegó a hablar mucho del futuro de un Alfaro que optó por dar un paso al costado y tomarse un descanso de la dirección técnica. El mismo duraría menos de un año, ya que sobre el último trimestre del 2020, al santafesino le llegaría la oportunidad de dirigir por primera vez en su carrera a un seleccionado nacional. La oferta llegó por parte de Ecuador, que pro ese entonces había roto su vínculo con Jordi Cruyff, y necesitaba un impacto en el plantel.

El impacto fue inmediato, y después de un debut accidentado en el que cayó ante Argentina, el equipo de Alfaro dejó una buena imagen y comenzó a captar mucha atención dentro del continente. En el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, el “Tri” hilvanó tres victorias a Uruguay 4-2, a Bolivia en La Paz (3-2) y a Colombia en casa por 6-1. Pero el gran golpe lo dio en la fecha 14 cuando derrotó por 2-0 a Chile como visitante y se aferró al tercer puesto.

Con una Copa América de por medio en la que el equipo no pudo hacer pie, el Ecuador de Alfaro no cedió terreno en Eliminatorias, y sacó una distancia que le permitiría meterse en el Mundial una fecha antes del cierre de la fase clasificatoria. En las horas previas a concretar la hazaña, Alfaro declaró: “Ecuador no puede, ni debe apartarse de las cosas que ha hecho a lo largo de toda la eliminatoria”.



Alfaro, el día que asumió como entrenador de Ecuador. (AFP)

Alfaro nunca fue de brindar demasiados detalles de su vida, pero al estar tan cerca de cumplir su objetivo, se animó a hablar un poco de su situación personal, y de cómo vive este presente al frente de la selección ecuatoriana. “Sentía que aquel desafío que nació en mí, una vez que dirigí en Primera, se había instalado dentro de mí, pero no como una necesidad urgente, sino como un desafío, y practicando ese arte de buscar, sin buscar, llegó el día en que me llamaron para dirigir a Ecuador”, lanzó.

La realidad marca que Ecuador no pudo sumar ante Paraguay en la noche del jueves, pero las victorias de Brasil y de Uruguay le permitieron conseguir el objetivo y sacar boleto para Qatar. De esta manera, Alfaro, que supo llevar a Arsenal de Sarandí a la cima, ahora tendrá la posibilidad de cumplir el sueño de dirigir en una Copa del Mundo, y lo hará de la mano del sorprendente equipo de Ecuador.