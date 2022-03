El presidente de Estados Unidos Joe Biden brindó un discurso este sábado en el Palacio Real de Varsovia, en el cual se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y advirtió que el mundo debe prepararse para “un largo combate”.

Se trata de la primera conferencia que dio desde su llegada a Polonia este viernes, el país que más refugiados ucranianos está albergando desde el comienzo de la invasión ordenada por Vladimir Putin.

En este sentido, señaló la importancia de que Occidente que se arme de “valor” para una larga guerra en Ucrania y reconoció que la victoria no llegará ni en días ni en meses.

“En esta batalla, debemos tener los ojos abiertos: esta batalla no se ganará en días y meses. Necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante”, dijo el mandatario, que reafirmó su apoyo hacia el país de Volodimir Zelenski.



Biden en el Palacio Real de Varsovia, en Polonia. Foto EFE

En un breve análisis sobre la guerra, Biden afirmó que la batalla “ya se ha convertido en un fracaso estratégico para Rusia” en su primer mes.

También se refirió a las sanciones económicas dictadas por la mayoría de los países de la región y empresas de todo el mundo: “El rublo se ha reducido a escombros”, sentenció.

Sobre el final de su discurso, el estadounidense fue duro al referirse al presidente ruso, a quien advirtió que “no intente moverse cerca de la OTAN” y calificó de no ser una persona apta para el cargo que posee desde hace décadas.



Joe Biden en Varsovia, donde apuntó contra Vladimir Putin por sus actos en Ucrania.

“Ni piense en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN”, dijo y señaló que, en caso de que lo hiciera, habría consecuencias.

En la misma línea, reiteró que Estados Unidos no tiene intención de involucrarse directamente en la guerra, por lo que afirmó que no envió sus tropas a Europa para dar pelea en Ucrania dado que este no pertenece a la Alianza Atlántica.

“Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para involucrarse en un conflicto con las fuerzas rusas. Las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a los aliados de la OTAN”, aclaró.

Finalmente, concluyó cuestionando a Putin por sus acciones en el marco de la crisis bélica con los ucranianos: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder“, concluyó.

LM