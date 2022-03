Ayer viernes terminó la novela La 1-5/18 tras un salto temporal donde los problemas de los habitantes del barrio de emergencia de la ficción de El Trece quedaron rápidamente solucionados y los personajes que lograron sus finales felices. Aquel final, casi fantástico, no conformó a gran parte de los seguidores de la tira. Agustina Cherri, una de las protagonistas de la ficción, se hizo eco de las críticas y dio su opinión.

“Fue un final atípico”, comenzó diciendo, tras pensar muy bien las palabras que iba a utilizar. “Al principio, me costó aceptarlo”, terminó confesando en una entrevista realizada por Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina por La Once Diez. Sin embargo, agregó: “Pero está bien… La historia lo necesitaba. El final está bueno, vale la pena. Para toda la gente que vio la novela durante el año fue hermoso; fue hermosa la vuelta de la ficción después del parate impuesto por la pandemia. Uno se olvida de eso: fue la primera ficción que marcó el regreso, apostando, con una productora, Polka, que venía muy mal. Y funcionó, la gente la bancó”.





[Entrevista] @aguscherriok : “Es un final atípico el de la 1-5/18, al principio me costó aceptarlo pero creo que la historia lo necesitaba”#AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi pic.twitter.com/wX3Ofm5UCY — La Once Diez (@Laoncediez) March 26, 2022

La actriz se refirió, además, a la postergada primera escena de amor de su personaje, Lola, con el padre Lorenzo (Esteban Lamothe), y también lo hizo con una velada crítica hacia los guionistas: “¡Se hizo esperar! Tardó tanto en llegar, lo estiraron tanto, que llegó en el capítulo ochenta y pico. La verdad es que llegamos a esa escena con una confianza entre nosotros que permitió una relajación que ayudó muchísimo. Ya nos conocíamos y nos queríamos. Eso estuvo bueno, porque muchas veces tenés esas escenas al principio y ni te conocés con el otro”.

Lorenzo (Esteban Lamothe) y Lola (Agustina Cherri) finalmente tuvieron su final feliz

“El personaje para mí fue un desafío. Sabíamos que teníamos el peso del regreso de la ficción y metiéndonos, sobre todo, con una temática y un género que podía dar que hablar. Sabíamos que al principio la gente iba a opinar porque estábamos hablando de un contexto muy real, pero contado a través de una telenovela”, agregó.

De todas formas, se mostró taxativa a la hora de responder si participaría de una segunda parte de la historia: “¡No! Que yo sepa no están pensando en realizar una segunda parte, pero de ser así yo no voy a participar”, aseguró. Y reveló: “Sé que están planificando la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza para el año que viene. Sinceramente, este año me encantaría quedarme en mi casa”.