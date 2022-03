Sea que sea la profesión que hayas elegido para tu vida, o a lo que te haya tocado en suerte, nunca, nadie, se olvida de su primer trabajo. Puede que haya sido una experiencia amena, donde te hayan recibido de forma agradable y hecho sentir cómodo o, quizás, puede haber sido una experiencia traumática.

Jefes maltratadores, compañeros desconsiderados, clientes sin empatía, mala paga, jornadas muy extensas, trabajo fuera de horario, y un sinfín de situaciones con las que una persona sin experiencia tendrá menos herramientas para lidiar y se verá más afectada. Aunque, también, puede que la persona carezca de ganas de “agarrar la pala”.

Como ejemplo ilustrativo, a libre interpretación, una usuaria de Twitter compartió una conversación que mantuvo con una amiga, en la que le pregunta cómo le había ido en el primer día de su primer trabajo. A lo que la amiga le contesta: “Renuncié”.

El tweet ya cuenta con más de 44 mil “me gusta” y 1.400 comentarios, entre los que se destacan usuarios que se sintieron identificados con el posteo: “Me hace acordar a un amigo, entró un miércoles y al medio día nos juntábamos a comer, el viernes lo esperé en la puerta del laburo y al no salir lo llamé para que se apure. Estoy en mi casa, renuncié, me dijo”.

— Milton Leiva #F1 ✌♐ (@Miltuns13ok) March 23, 2022