De un lado, los clásicos; del otro, los de autor. Así se dividen las cartas de coctelería en los mejores bares del mundo. Pocas veces en la historia, alguno de autor pasa a integrar la lista de clásicos, como sucedió unas décadas atrás con el Cosmopolitan o el Espresso Martini. Quién sabe, algún día, uno de estos cócteles, los más pedidos en los bares top de Buenos Aires, logre hacer ese camino.

Un recorrido por las barras locales refleja que por estos pagos las reversiones de clásicos lideran las listas de los más pedidos; así sucede en Florería Atlántico y en Pony Line, donde ganan sus respectivas interpretaciones del Negroni; en Puente G, con una versión ahumada del querido Dirty Martini, y en Tres Monos, donde recrean un cóctel que ganó mucha popularidad estos últimos años, con el auge del scotch: el Penicillin.

Por otra parte, el ranking de hits demuestra que a los porteños también les gustan los cócteles livianos y refrescantes, con frutos rojos, cítricos y gin a la cabeza. Aquí, una guía para visitar las mejores barras y saber qué pedir.



El bartender de 878, en acción

Los 10 tragos más pedidos en los bares top de Buenos Aires

Presidente: Amore Milano

Presidente es uno de los bares actuales más notables, logró conjugar algo difícil: es un bar para ir a divertirse, incluso bailar, pero sobre todo beber bien. Quizás por eso su nombre se repite en el ranking The World’s 50 Best Bars.

Y hablar de Presidente, es referirse a uno de los mejores bartenders del país: Seba García, quien tiene su propio cóctel insignia que lo acompaña a donde vaya: Amore Milano. Lo creó hace diez años, cuando estaba al frente de la barra de Frank’s Bar. Fue uno de los primeros cócteles que demostró que un trago con scotch puede ser fresco y de graduación alcohólica moderada.



Amore Milano, el trago de autor más pedido en Presidente Bar.

“Hoy en día es un cóctel que preparan en Milán, México, Asia… logró trascender. Siempre que me piden la receta, la comparto; muchos ya lo consideran un clásico. Incluso algunos de los bares de los 50 Best Bars lo vendieron embotellado porque generaba buenas ventas”, cuenta García.

Va por el camino de lo amargo, pero los jugos (pomelo rosado y limón) le otorgan frescura, es un cóctel fácil de beber, refrescante, pero al mismo tiempo no es un “traguito”, ofrece una buena combinación de ingredientes y gran balance.

Pres. Manuel Quintana 188, Recoleta. Martes a domingos desde las 20. IG: @presidentebar

Tres Monos: Milkicilin

Tres Monos fue la última gran apertura en materia de bares. Se consagró hit desde el primer cóctel, tanto que en tan solo un año, lograron posicionarse en el puesto 85 del ranking The World’s 50 Best Bars 2020, y el año pasado treparon hasta llegar al puesto 33.

En tan poco tiempo, ya tienen sus propios clásicos. Según cuenta Seba Atienza, reconocido bartender y uno de sus dueños, el más vendido es el Milkicilin, que, como indica su nombre, es un mix entre el famoso Penicillin y el Milk punch. Ofrece un balance perfecto entre lo especiado, lo cítrico y lo ahumado, todo con un paso suave por el paladar.



Milkicilin, el trago más pedido en 3 Monos.

Innovar sin irse a la banquina y lograr sabores familiares sin aburrir es todo un arte que los Tres Monos manejan muy bien. “Nos gusta hacer cocktails diferentes, pero que sean cercanos al entendimiento de la gente”, explica Atienza.

Los sentidos lo perciben como un cóctel simple, pero hacer un Milkicilin requiere de cierta pericia. “Se maceran las pieles de cítricos, las especias, la miel y el jengibre, se agrega té de jengibre para disolver bien todo, luego el whisky y el limón y se tira leche hirviendo”, detalla Atienza. Luego es necesario filtrar para que quede translúcido.

Guatemala 4899, Palermo. Todos los días desde las 13hs. IG: @3monosbar

​Florería Atlántico: Negroni Balestrini

Florería Atlántico es uno de los mejores bares del mundo y, según el The World´s 50 Best Bars, el mejor de la Argentina. Desde que ingresó a ese ranking, allá por 2016, nunca se bajó. No es casual, entonces, que el capital de este barco sea Tato Giovannoni, el bartender argentino de mayor reconocimiento mundial.

El bar, que funciona en el sótano de un local ubicado en la calle más coqueta de Retiro, tiene al Negroni Balestrini en su top 1 de ventas. Lleva ese nombre en homenaje al abuelo de Tato, Enrique “Lelo” Balestrini, un aventurero que construyó la primera casa de Cariló y que surcaba los médanos con un Mercedes Benz de 1940.



Negroni Balestrini, el trago más pedido de Florería Atlántico.

Todo ese espíritu salvaje se concentra en este cóctel que lleva gin Príncipe de los Apóstoles, Campari, Amaro Averna, agua de mar de Cariló (que la madre de Tato trae especialmente desde esa ciudad balnearia) y ramitas de eucalipto.

“Se convirtió en el trago más vendido de Florería primero porque el Negroni es el trago más vendido del mundo según Drinks International; además, tiene mucha historia detrás, sale lindo presentado, en una botellita con piñones adentro, y creo que también tiene la bendición de mi abuelo que desde el cielo se debe enorgullecer cuando la gente lo pide”, asegura Tato. Un cóctel con mística.

Arroyo 872, Recoleta. Lunes a viernes de 11 a 2 hs. Sábados y domingos de 16 a 2 hs. IG: @floreriaatlantico

878: Cristal del Sur

El 8, como lo llaman los amigos de la casa, es uno de los bares más queridos de la Ciudad. Abrió sus puertas en 2004, cuando la escena coctelera local estaba muy lejos del boom que experimentaría años después.

En 2021, estrenaron una carta conceptual, “Ruta 40”, cada uno de los cócteles que la componen representa un punto de ese recorrido que va de la Puna hasta la Patagonia. Para eso utilizan diferentes productos icónicos, como rosa mosqueta o cayote. El más vendido es Cristal del Sur (gin Margen Sur, hidromiel de sauco, christallino de pera, almíbar cítrico), de inconfundible sello patagónico.

El gin es de la casa y lo elaboran junto a Sur Gin. El tributo a la zona más austral del país no se queda en el nombre, este destilado se elabora con enebro patagónico, una planta que en esa zona ofrece una nota herbácea más marcada que en otros lugares. Además, lleva Christallino, un aguardiente de peras elaborado con peras William’s de Río Negro y Neuquén, e hidromiel de sauco.



Cristal del Sur, el trago más pedido de 878.

“El gin aporta las notas aromáticas, el Christallino la parte frutal, la hidromiel es un fermentado que, a diferencia de lo que puede pensarse, no aporta tanto dulzor, queda un producto más seco, mientras que el almíbar cítrico otorga acidez y algo de dulzor”, detalla el bartender Juan Cruz Oviedo, jefe de Barra del 8.

Y nada mejor que hacer honores a la Patagonia con un buen chocolate, por eso el garnish es un chocolate en rama –los clientes pueden elegir si lo prefieren blanco o en su versión con leche-. A la hora de beberlo, sugieren tomar un sorbo, luego morder el chocolate y volver al líquido. Oviedo asegura que la sensación en boca cambia. Habrá que probarlo.

Thames 878, Villa Crespo. Martes, miércoles y domingos de 19 a 2. Jue a sábados de 19 a 3. IG: @878bar

Pony Line: Negroni vigilante

En Pony Line, el bar del hotel Four Seasons Buenos Aires, el cóctel de autor que más sale es una reversión del Negroni, famoso cóctel conformado por la Santísima Trinidad del gin, vermut y red bitter. Eligieron darle un toque argento y maceraron el gin con un queso estilo morbier y membrillo.

“El queso le aporta una nota salina en nariz y muy sutil boca, mientras que el membrillo termina de redondear el final del cóctel con un dejo dulce y algo de peso en boca”, detalla Manuel “Taru” Menéndez, head bartender del bar.



Negroni Vigilante, el trago más pedido de Pony Line.

Más allá de ser el número 1 en ventas, este cóctel es muy querido por todo el equipo de barra, ya que sintetiza la búsqueda que tuvieron con la carta en general: “La pregunta que nos guió fue: cómo hacemos para llevar la cocina, y ciertos productos o platos muy típicos nuestros, al lado líquido”, explica Menéndez.

Para beber un Negroni Vigilante con bonus track, se recomienda visitar el bar los miércoles y sábados, a partir de las 21; esas noches un DJ se hace cargo de las bateas y le da un upgrade a la visita.

Posadas 1086, Recoleta. Martes y miércoles de 17 a 1. Jueves a sábados de 17 a 2. IG: @ponyline.bar

Nicky Harrison: París era una fiesta

The Harrison nació con la premisa de ser un secreto a voces –era el bar ubicado en “la bodega” del restaurante Nicky, que le hacía de fachada-, pero su ambientación exquisita, su propuesta innovadora y los grandes cócteles que salían de su barra hicieron que el murmullo que iba de oído a oído se convirtiera en un grito a viva voz.

Eso sucedió en 2013; y tras varios años de apogeo, decidieron cerrar durante la pandemia y renovar el restaurante. Ampliaron la cocina y remodelaron el salón para que luzca más abierto, todo en clave art decó. Un cambio que le sentó muy bien y hace que Nicky sea aún más atractivo que antes.

A la hora de pasar a la bodega, la ambientación –por suerte- se mantiene intacta y, aunque ya no sea un secreto, algunas consignas se mantienen: está prohibido filmar y sacar fotos.



París era una fiesta, uno de los tragos más pedidos de Nicky Harrison.

La reapertura, que sucedió en octubre del año pasado, fue la excusa perfecta para presentar nueva carta de cócteles. Los clientes consagraron como favorito a “París era una fiesta”.

“Es un cóctel inspirado en el Hemingway Daquiri, trago que bebía Ernest Hemingway durante su estadía en la Habana, en este caso hacemos referencia a uno de los libros del escritor. El ron aporta la base y la fuerza y el St. Germain (licor de flores francés) las notas dulces”, explica Leandro Gil Báez, jefe de barra.

Además, el cóctel remite a Cuba, tierra de ron, y a Francia, por el licor, dos lugares que definieron la vida del escritor. Es posible que los lunes, miércoles y viernes, este y todos los cócteles de la carta vengan con magia extra, ya que estos días toca una banda de jazz en vivo.

Malabia 1764. De lunes a sábados desde las 20. IG: @harrison.bsas

Casa Cavia: Ligero

Algún despistado podría pensar que el nombre de Casa Cavia figura en este listado por error, ya que se trata de un restaurante. Lo cierto es que la barra de Cavia se ganó –gracias a su sólida propuesta y a una estética encantadora- un espacio entre los amantes de la coctelería local.

De esta barra salen algunos de los cócteles más innovadores, elegantes y equilibrados de la ciudad. El más pedido de esta temporada es Ligero, un nombre que ya spoilea de qué va la cosa.



Ligero, el trago más pedido de Casa Cavia.

Lleva insumos super aromáticos y de buena estructura: “combinarlos era un desafío, necesitábamos transformarlos de manera sutil para que sea un cóctel fácil de beber y fresco”, indica Flavia Arroyo, la jefa de Barra. Transparente como el agua, con burbujas sutiles por la soda y coronado por un hielo cristal casi tan largo como el vaso, basta verlo para aceptar su invitación a beber.

En cuanto a aromas y sabores, “el gin Apóstoles aporta las notas de botánicos y junto con el sake marcan la estructura seca del cóctel. Está la fruta fresca de la sandía, el toque herbáceo del shiso y una pimienta con notas cítricas, el sansho”, detalla Arroyo.

Cavia 2985. Lunes y domingos, de 10 a 19 horas. De martes a sábados, de 10 a 0 horas. IG: @casacavia.

Invernadero: Doña Flor

Libros y gin, esa buena combinación se expresa en Invernadero. Es que este bar se emplaza en el patio de la Biblioteca Nacional y tiene al gin como columna vertebral de todos sus cócteles. Abrió en 2019 y hace muy poco estrenó carta creada por Lucas López Dávalos. De allí sale el favorito de los clientes: Doña Flor, que combina gin, tónica, frutillas maceradas en Chardonnay y flores de estación.



Doña Flor, el trago más pedido de Invernadero.

“Es delicado y está pensado para ser un hit porque tiene ingredientes clásicos de nuestra gastronomía. En general, cuando leemos ingredientes conocidos es más fácil reconocer sabores y eso hace que se vuelvan los más pedidos”, cuenta López Davalos, quien sabe del asunto porque trabajó como asesor en algunos de los mejores bares de Buenos Aires.

Doña Flor, cuyo nombre alude a la obra más famosa del escritor brasileño Jorge Amado, es un gin tonic frutal y ligero, casi como la novela Doña Flor y sus dos maridos.

Agüero 2502. Abierto de lunes a domingos de 9 a 3 am. IG: @invernadero.bn

Trade Sky Bar: Three White Soldiers

Trade es uno de los mejores bares de la Ciudad, su rooftop es inigualable y la propuesta de coctelería está a la altura, valga el juego de palabras. Sus cócteles lucen simples y elegantes en su presentación, pero llevan bastante técnica detrás.

El más vendido, Three White Soldiers, es el claro ejemplo de esto. En el vaso se parece a un Old Fashioned, y también, al igual que este clásico, lleva scotch como base alcohólica. Pero en la descripción del Three White Soldiers aparece una palabra que llama la atención “Wagyu”; sí, la raza de ganado vacuno.



El trago más pedido de Trade Sky Bar, Three White Soldiers.

“Es un cóctel exitoso y lo piden mucho porque tiene un ingrediente poco usual en coctelería, el Wagyu, y una técnica compleja a la hora de utilizarlo, el fat wash. Llama la atención de los clientes”, explican desde Trade. El proceso de “Fat Wash” permite infusionar un medio graso en uno líquido, y luego retirar la grasa solidificada para extraer los sabores que aporta y quedarse con la untuosidad.

Dicho esto, queda claro que no es un cóctel para “tomar a la ligera”: tiene alta graduación alcohólica e impregna todo el paladar. Para terminar, bitter aromático y un toquecito de sal marina. Como garnish o decoración: un pequeño trozo de wagyu deshidratado; por supuesto, los más audaces pueden comerlo mientras disfrutan de su cóctel.

Av. Corrientes 222, San Nicolás. Lunes a domingos, desde las 18hs. IG: @trade.skybar

Puente G: Sucio y Seco

El cóctel más vendido del bar de Mona Gallosi es Sucio y Seco, una reversión del Dirty Mantini. Se cuenta que este clásico era el favorito de Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, por eso, fue el primero que se sirvió en la Casa Blanca tras la abolición de la Ley Seca.

En rigor, el cóctel de Gallosi es la reversión de la reversión de un clásico, ya que el Dirty Martini deriva del Dry Martini, la diferencia es que el primero lleva salmuera de aceitunas. En este caso, Gallosi buscó darle una arista ahumada al combinado y para eso utilizó una salmuera de aceitunas negras maduradas en mezcal.



Sucio y Seco, el trago más pedido en Puente G.

“Pensé en los artistas y políticos que amaban este emblemático cóctel desde los años 20 y qué pasaba en esas ciudades oscuras y sensuales. Pensé en el smoke (el humo del escape de los autos, lo sucio de hollín, etc.) y cómo podría transformar un cóctel limpio y puro en algo turbio y envolvente”, cuenta la reconocida barmaid.

Está en la carta de su bar desde que abrió y ya se consagró como clásico entre sus habitués.“Es un cóctel espectacular con un frio único y una graduación alcohólica que te hace viajar”, asegura.

Fraga 93, Chacarita. Abierto de jueves a sábados desde las 19.30. IG: @puentegar