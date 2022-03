Roberto Mancini. Foto: NA.

El entrenado de la selección de Italia Roberto Mancini rompió el silencio tras la dura derrota ante Macedonia del Norte que lo privó de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y aseguró que es momento de “levantar cabeza”.



“Tomemos un tiempo para reflexionar y entender con claridad. El único movimiento correcto ahora es levantar la cabeza y trabajar hacia el futuro”, enunció el técnico italiano en su cuenta oficial de Instagram.



La derrota a manos de Macedonia del Norte por 1 a 0 sobre la agonía del encuentro caló hondo en Italia, que hoy se replantea la continuidad del experimentado entrenador tras no lograr acceder a la cita mundialista por segunda vez consecutiva.



Mancini que condujo a la “Azzurra” a conquistar la Eurocopa en 2021, realizó un análisis crudo sobre lo que su equipo atraviesa en la actualidad: “A veces, el fútbol puede ser una metáfora despiadada de la vida”.



“El pasado verano estuvimos en lo más alto de Europa tras haber culminado una de las hazañas más bonitas de la historia de la selección (se consagró campeón luego de 53 años). Hace unas horas despertamos en uno de los puntos más dramáticos”, aseguró el italiano de 57 años.



Desde que la selección italiana obtuvo la Copa del mundo en Alemania 2006, no ha parado de sumar frustraciones en lo que refiere al evento más importante del fútbol, teniendo en cuenta que en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminada en fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y ahora Qatar 2022, no logró clasificar, por lo que Mancini aseguró estar en una “decepción frustrante”. “Es realmente difícil de aceptar, pero también aceptar las derrotas de la vida es parte de un sano camino de crecimiento humano y deportivo”, finalizó el entrenador.











